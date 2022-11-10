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Луческу: Могли забить Александрии еще. Но мог больше голов забить и соперник

Премьер-лига
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Мирча Луческу подвел итог матча киевлян против горожан

Луческу: Могли забить Александрии еще. Но мог больше голов забить и соперник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог матча 12-го тура УПЛ с "Александрией" (3:1).

— Важные три очка для нас. Наконец-то вернулись домой. Теперь в более приятных условиях тренируемся и играем. Без переездов с места на место.

Говорил ребятам не раз, что сейчас главное для нас — брать очки, компенсировать потери очков, которые произошли по нашей вине, и подтянуться к лидирующей группе.

Рад победе, потому что играли сегодня против соперника, который демонстрирует очень хороший футбол. Мне очень понравилась "Александрия". Команда играет в открытый, атакующий футбол, используя большое количество комбинаций, легко доходит до ворот соперника.

Мы должны были играть таким образом, чтобы предугадывать действия соперника, действовать компактно во время отборов и затем быстро играть в зоны. Так и случилось. С помощью такой игры мы забили голы. Могли забить еще. Но мог больше голов нам забить и соперник.

Хочется посмотреть эпизоды с падениями в штрафной площади "Александрии" Цыганкова и Ваната. Мне показалось, что на Цыганкове был фол. Если ты не даешь пенальти, не уверен в таком решении, то не давай уже и желтую карточку. Есть контакты, при которых невозможно устоять на ногах.

В ситуации с падением Ваната мне также показалось, что имел место фол. И, кроме того, если исходить из логики момента Цыганкова, то Ванат мог получить желтую карточку, которая стала бы для него второй в этом матче. То есть, видим разную интерпретацию от арбитра.

Что касается гола Шулянского, то наши, динамовские игроки всегда в матчах против нас выходят на поле с удвоенной энергией, стремятся показать себя. Поздравляю Шулянского — он был настойчив и заслужил этот гол.

— Бущан после травмы сыграл один матч, после чего оказался на скамейке запасных. Почему?

— Моя ошибка. Рано было ему выходить играть. Но Жора вернулся после травмы с таким энтузиазмом и таким большим желанием, что мы его поставили в состав. Но он еще не был готов. Возможно, в следующем матче он сыграет.

— Для Бущана было принципиально сыграть именно с "Фенербахче"?

— Нет. Никакой подоплеки не было. Просто он вернулся с большим желанием и хотел играть. Кроме одного эпизода, он сыграл хорошо. Но чувствовалось, что после такой длительной паузы ему было сложно вот так сразу включиться в игре. Я часто просил его его разыгрывать мяч от ворот, но он снова и снова использовал длинные передачи, после которых мы терял мяч и предоставляли этим преимущество сопернику. Но это всё поправимо.

Нещерет отлично тренируется. Поэтому проблем тут нет. И Бущан, и Нещерет — игроки сборной Украины и первой команды "Динамо". Мне нужно найти баланс, чтобы они оба играли. Это два вратаря высокого уровня.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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