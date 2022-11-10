Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Могли забить Александрии еще. Но мог больше голов забить и соперник
Мирча Луческу подвел итог матча киевлян против горожан
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог
— Важные три очка для нас. Наконец-то вернулись домой. Теперь в более приятных условиях тренируемся и играем. Без переездов с места на место.
Говорил ребятам не раз, что сейчас главное для нас — брать очки, компенсировать потери очков, которые произошли по нашей вине, и подтянуться к лидирующей группе.
Рад победе, потому что играли сегодня против соперника, который демонстрирует очень хороший футбол. Мне очень понравилась "Александрия". Команда играет в открытый, атакующий футбол, используя большое количество комбинаций, легко доходит до ворот соперника.
Мы должны были играть таким образом, чтобы предугадывать действия соперника, действовать компактно во время отборов и затем быстро играть в зоны. Так и случилось. С помощью такой игры мы забили голы. Могли забить еще. Но мог больше голов нам забить и соперник.
Хочется посмотреть эпизоды с падениями в штрафной площади "Александрии" Цыганкова и Ваната. Мне показалось, что на Цыганкове был фол. Если ты не даешь пенальти, не уверен в таком решении, то не давай уже и желтую карточку. Есть контакты, при которых невозможно устоять на ногах.
В ситуации с падением Ваната мне также показалось, что имел место фол. И, кроме того, если исходить из логики момента Цыганкова, то Ванат мог получить желтую карточку, которая стала бы для него второй в этом матче. То есть, видим разную интерпретацию от арбитра.
Что касается гола Шулянского, то наши, динамовские игроки всегда в матчах против нас выходят на поле с удвоенной энергией, стремятся показать себя. Поздравляю Шулянского — он был настойчив и заслужил этот гол.
— Бущан после травмы сыграл один матч, после чего оказался на скамейке запасных. Почему?
— Моя ошибка. Рано было ему выходить играть. Но Жора вернулся после травмы с таким энтузиазмом и таким большим желанием, что мы его поставили в состав. Но он еще не был готов. Возможно, в следующем матче он сыграет.
— Для Бущана было принципиально сыграть именно с "Фенербахче"?
— Нет. Никакой подоплеки не было. Просто он вернулся с большим желанием и хотел играть. Кроме одного эпизода, он сыграл хорошо. Но чувствовалось, что после такой длительной паузы ему было сложно вот так сразу включиться в игре. Я часто просил его его разыгрывать мяч от ворот, но он снова и снова использовал длинные передачи, после которых мы терял мяч и предоставляли этим преимущество сопернику. Но это всё поправимо.
Нещерет отлично тренируется. Поэтому проблем тут нет. И Бущан, и Нещерет — игроки сборной Украины и первой команды "Динамо". Мне нужно найти баланс, чтобы они оба играли. Это два вратаря высокого уровня.
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча
- Динамо уже пятое, в подвале обостряется борьба. Таблица и результаты тура УПЛ
- Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Об отмененном голе в ворота Металлиста. Судейский эксперт объяснил, почему у Монзуль и ее помощниц есть оправдание
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО