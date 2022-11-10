Гура: Быстрый гол Динамо сбил нас с толку.

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура подвел итог матча 12-го тура УПЛ с "Динамо" (1:3) .

— Нас сбил быстрый гол. А поведя в счете, "Динамо" предоставило нам возможность играть первым номером, и поймало нас на контратаке — забило второй мяч. Потом стандартное положение — и третий гол. Претензий к моим подопечным у меня нет, но поражение обидное.

— Сегодня "Александрия" почти весь матч провела в атаке. Это было ваше решение, или просто так сложилась игра?

— Задача перед командой на этот матч состояла в том, чтобы взять мяч под контроль, лишить его соперника. Но, повторюсь, гол сбил нас с толку. Было видно, что "Динамо" стало играть вторым номером, отошло на свою половину поля, и нам было уже очень сложно пройти оборону соперника.

Тем не менее, сегодня было немало хороших моментов в нашей игре. Особенно, когда мы быстро переходили в атаку через быстрые передачи, когда переводили мяч с фланга на фланг, а затем доставляли его в центральную зону.