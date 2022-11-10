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Гура: Быстрый гол Динамо сбил нас с толку.

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник горожан - о матче с Динамо

Гура: Быстрый гол Динамо сбил нас с толку.

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура подвел итог матча 12-го тура УПЛ с "Динамо" (1:3).

— Нас сбил быстрый гол. А поведя в счете, "Динамо" предоставило нам возможность играть первым номером, и поймало нас на контратаке — забило второй мяч. Потом стандартное положение — и третий гол. Претензий к моим подопечным у меня нет, но поражение обидное.

— Сегодня "Александрия" почти весь матч провела в атаке. Это было ваше решение, или просто так сложилась игра?

— Задача перед командой на этот матч состояла в том, чтобы взять мяч под контроль, лишить его соперника. Но, повторюсь, гол сбил нас с толку. Было видно, что "Динамо" стало играть вторым номером, отошло на свою половину поля, и нам было уже очень сложно пройти оборону соперника.

Тем не менее, сегодня было немало хороших моментов в нашей игре. Особенно, когда мы быстро переходили в атаку через быстрые передачи, когда переводили мяч с фланга на фланг, а затем доставляли его в центральную зону.

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В статье: Юрий Гура Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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aleks68
10.11.2022 в 19:31
только с шахтёром способны упираться ложиться костьми ......
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