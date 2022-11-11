Первое признание Луческу и забивной Довбик. Символическая сборная 12-го тура УПЛ

12-й тур получился немного неровным. Он подарил нам как несколько приятных моментов (возвращение "Динамо" (?), уверенный "Шахтер" и "Днепр-1", громкая сенсация в виде триумфа "Ингульца"), так и ряд проходных поединков. Всех нас, к примеру, разочаровало дерби "Металлистов", ведь, возможно, игра и была напряженной, но итоговые нули говорят за себя.

UA-Футбол собрал традиционную сборную тура, выбрав в качестве основы схему, которую изредка Томас Тухель использовал в "Челси" - 3-5-2. Её основной фишкой можно назвать использование атакующих латералей, которых ныне принято называть вингбеками.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Кого-то может спугнуть выбор вратаря проигравшей команды, но стоит пересмотреть обзор матча "Кривбасс" - "Ворскла", дабы все стало ясно. Ризнык справился с одним из двух пенальти, с добиванием после пенальти, а также 3-4 опасными моментами криворожан. Не проведи он отличный матч, для "ворсклян" все завершилось бы плачевнее.

Правый центральный защитник - Александр Васильев, "Львов"

28-летний универсал стал одним из ключевых игроков, благодаря которым команда Дулуба добыла вторую победу в сезоне. Именно мощный удар со штрафного Васильева привел к ошибке Панькива и последующего результативного добивания от Бугая. Помимо этого Васильев выиграл немало единоборств и запомнился отличной дальней передачей. Именно кроссы Александра были одним из способов выхода в атаку для львовян.

Центральный защитник - Максим Ковалев, "Ингулец"

"Казаки" - творцы главной сенсации тура. Команда Лавриненко обыграла "Зарю", сумев при этом не то, что не пропустить, но и практически не дать сопернику создать много моментов. Опытный Ковалев был важным элементом в механизме "Ингульца", а главный момент луганчане создали уже после его замены. А значит вины в опасном ударе Чурко на Ковалеве нет.

Левый центральный защитник - Александр Каплиенко, "Металлист"

Ранее мы частенько хвалили левого фулбека харьковчан за умение подключаться вперед, но в харьковском дерби он был полезен именно как футболист обороны. В одном из эпизодов он помог "Металлисту" избежать гола, вовремя оставить в офсайде Жичикова. Помимо этого на счету Каплиенко несколько успешных единоборств и подборов.

Правый вингбек - Владислав Наумец, "Черноморец"

Вероятно, главный катализатор дебютной победы "моряков" в нынешнем сезоне. Именно активность Наумца помогла заработать победный пенальти уже на старте игры, который успешно реализовал Путря. Однако и помимо этого 23-летний футболист имел 2-3 крепких момента, которые можно считать голевыми.

Центральный полузащитник - Борис Крушинский, "Львов"

Еще один герой Олега Дулуба. Универсал "Львова" в 12-м туре сыграл в опорной зоне (при надобности он может закрыть также позицию центрбека) и был просто прекрасен. Борис уверенно играл без мяча, часто вступая и выигрывая единоборства, а параллельно с этим он еще и запомнился в атаке. Именно его гол головой стал победным, а помимо этого Крушинский мог забивать перед свистком на перерыв, если бы не классный сейв Панькива.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Продолжаем вам надоедать с Пихаленком, а он тем временем продолжает тащить. Против "Колоса" Александр провел очередной классный матч, и чтобы это подтвердить не нужно иметь диплом "тактического гика". Нужно просто узнать, что на счету Пихаленка голевая и предголевая передачи против неуступчивого соперника.

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Шахтер"

Второй тур подряд мы не может обойтись без привлечения в сборную игрока украинской молодежки. Против "Вереса" Дмитрий провел не столь результативный матч, как против "Ингульца", но все равно сполна воспользовался своим шансом. Крыськив забил решающий гол, в первом тайме имел два крутых момента (один раз даже попал в перекладину), а также грамотно сыграл в стенку с Судаковым в моменте, когда был заработан пенальти.

Левый вингбек - Артур Смоляков, "Ингулец"

Вот так незаметно коллектив Лавриненко обрел нового лидера. Ранее Смоляков забил два "Днепру-1", после заработал удаление с "Кривбассом", а после возвращения снова стал героем своей команды. Именно крутейший пас Артура помог отличиться Марусичу, когда тот забивал победный гол в ворота "Зари". Помимо этого Смоляков запомнился игрой без мяча, постоянно возвращаясь в оборону по своему флангу.

Центральный нападающий - Виктор Цыганков, "Динамо"

Во втором туре кряду мы ставим Виктора на позицию форварда. Во втором туре подряд Виктор проводит шикарный матч, ведь почти все атаки киевлян против "Александрии" создавались именно благодаря Цыганкову. Ранее мы говорили, что лидером столичного клуба можно считать Буяльского, и Виктора эти слова, видать, зацепили. Своими двумя голевыми против "Александрии" он заставляет нас понемногу менять мнение.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

А нам нужно что-либо аргументировать? Довбик забил три гола в ворота "Колоса", принеся очередную победу команде Кучера в этом сезоне. Кажется, что в 12-м туре Артем все сказал за нас, причем сделал это трижды за 90 минут.

Главный тренер - Мирча Луческу, "Динамо"

Уверенны, что многие будет восхвалять Сергей Лавриненко за триумф против "Зари". И это будет справедливо, мы сами были удивленны и впечатлены. Но и Мирча Луческу свое первое признание в сезоне заслужил. Победа "Динамо" над "Александрией", которая недавно забрала очки у "Шахтера", не была случайной, "бело-синие" провели очень хороший матч. Столичный клуб набрал ход и готов наверстать упущенное на старте кампании. Возможно, мы рано их списали?