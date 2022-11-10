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Буяльский забил свой 60-й гол за Динамо
Из них 44 - в УПЛ
Фото: ФК Динамо
Лучший бомбардир "бело-синих" в текущем сезоне Виталий Буяльский в матче 12-го тура УПЛ с "Александрией" (3:1) забил свой 60-й гол в составе "
44 результативных удара 29-летний хавбек записал на свой счет в УПЛ, 14 - в еврокубковых турнирах и по одному - в Кубке и Суперкубке Украины. Буяльский стал 11-м динамовцем, покорившим этот голевой рубеж во времена независимости Украины.
Забив 9-й гол в ходе одного чемпионата УПЛ, Виталий повторил личное рекордное достижение, зафиксированное в сезонах 2019/2020 и 2021/2022. Буяльский отмечается в 4-м поединке украинского первенства подряд, доведя свой голевой сериал до 5-ти мячей.
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