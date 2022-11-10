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КДК отстранил Дедышина на пять матчей УПЛ, Красникова — на такое же количество условно
Также выписаны и штрафы
Дом футбола
КДК УАФ рассмотрел инцидент с дракой, который случился после финального свистка матча 7-го тура УПЛ "Рух" – "Днепр-1" (2:3).
По результатам рассмотрения имеющихся материалов КДК запретил генеральному директору "Руха" Игорю Дедышину посещать стадион во время выступлений его команды в течение пяти матчей УПЛ.
Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников отстранен на такое же количество поединков условно с испытательным сроком до конца сезона 2022/23.
Также "Рух" и "Днепр-1" заплатят штраф 250 тысяч гривен за ненадлежащее поведение официальных лиц. Дополнительно львовский клуб обязан уплатить 100 тысяч гривен за ненадлежащую организацию матча.
Напомним, что после финального свистка на поле
Среди участников конфликта были Красников и Дедышин. Оба функционера обменялись нецензурными выражениями, после чего Дедышин нанес удар по лицу Красникова.
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