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Зеленский: Хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден
ВСУ продолжают свое продвижение
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Президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости, 41 населенный пункт уже освободили защитники Украины.
Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 10 ноября.
"Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден.
Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение. Вооруженные Силы, разведка, специальные службы – все. Особенно отмечу бойцов 28-й отдельной механизированной бригады, 46-й десантно-штурмовой бригады, 60-й отдельной пехотной бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Тех, кто реализует наступательные действия. Благодарю вас, парни!", - заявил президент.
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