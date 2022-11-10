 Зеленский: Хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Зеленский: Хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зеленский: Хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

ВСУ продолжают свое продвижение

Зеленский: Хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден

Фото - ОП

Новина українською

Президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости, 41 населенный пункт уже освободили защитники Украины.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 10 ноября.

Читайте такжеЗеленский: Враг не делает нам подарков, "жестов доброй воли". Мы за все это боремся

"Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден.

Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение. Вооруженные Силы, разведка, специальные службы – все. Особенно отмечу бойцов 28-й отдельной механизированной бригады, 46-й десантно-штурмовой бригады, 60-й отдельной пехотной бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Тех, кто реализует наступательные действия. Благодарю вас, парни!", - заявил президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде