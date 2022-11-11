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Кучук: Такое впечатление, что нам нужно сначала выйти и пропустить, а потом играть
Рух проиграл Львову в львовском дерби
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук остался недоволен действиями своих игроков в
"Таких ошибок, которые мы совершаем во время стандартных ситуаций и в защите, вообще нельзя допускать. Если бы им не показывали и не рассказывали, тогда другое дело, но игроки досконально знают каждый шаг соперника. Однако мы сыграли настолько невнимательно и пропустили такие голы, что просто удивляешься.
Пропустили дважды – потом вдесятером отыграться очень тяжело. Удаление не знаю, за что, за какие-то разговоры – это тоже очень плохое дело. Игроки должны хорошо осознавать, за что они получают такие удаления, что оставляет команду в меньшинстве.
За второй тайм мне не стыдно, потому что фактически мы играли очень агрессивно в атаке, пытались вдесятером атаковать, не отсиживались в обороне. У соперника совсем не было преимущества – ни в атаке, ни в моментах. Надо было так играть с первых минут, а не выходить из раздевалки, "глотать" два, а потом уже думать и хвататься за голову. Очень плохо, что у нас есть такие ошибки. Причем от футболистов, от которых такого не ждешь.
Такое впечатление, что нам нужно сначала выйти и пропустить, а потом играть. Это свидетельствует о крайней нестабильности. Ну, ничего – будем над ошибками работать", - сказал Кучук.
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