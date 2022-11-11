Дулуб: Чтобы снять давление на игроков, показали им пару фильмов

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мыслями после победы над "Рухом" (2:1) в 12-м туре УПЛ.

"Впечатления позитивные, но двоякие. Хорошо начали, хорошо сыграли первую половину, но была нервозность во второй половине игры. Спасибо ребятам за победу.

Такие матчи выигрывает защита. В первом тайме не допустили ошибок и не дали ни одного шанса. А после перерыва была нервозность. Будем разбираться.

Это стратегически важная победа. Нам надо очки набирать в каждом матче. Любая победа дает три очка. Пытались снять психологическое давление на игроков, показали им пару фильмов.

И нам все удавалось в первом тайме. А во втором тайме пропустили гол от игрока, про которого ничего не знали. Но хорошо, что игра закончилась победой", — сказал Дулуб.