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Дулуб: Чтобы снять давление на игроков, показали им пару фильмов

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Тренер "Львова" рассказал о победе над "Рухом"

Дулуб: Чтобы снять давление на игроков, показали им пару фильмов

Фото: ФК Львів

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мыслями после победы над "Рухом" (2:1) в 12-м туре УПЛ.

"Впечатления позитивные, но двоякие. Хорошо начали, хорошо сыграли первую половину, но была нервозность во второй половине игры. Спасибо ребятам за победу.

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Такие матчи выигрывает защита. В первом тайме не допустили ошибок и не дали ни одного шанса. А после перерыва была нервозность. Будем разбираться.

Это стратегически важная победа. Нам надо очки набирать в каждом матче. Любая победа дает три очка. Пытались снять психологическое давление на игроков, показали им пару фильмов.

И нам все удавалось в первом тайме. А во втором тайме пропустили гол от игрока, про которого ничего не знали. Но хорошо, что игра закончилась победой", — сказал Дулуб.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Олег Дулуб
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