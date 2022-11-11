Шахтер и Заря изменили время проведения матча 13-го тура

Воскресная игра между "Шахтером" и "Зарей" состоится в другое время. Луганский клуб сообщил об изменениях.

Поединок 13-го тура УПЛ начнется в 15:00, а не в 17:00, как планировалась изначально. Дата и место проведения поединка остались неизменными. Встреча пройдет 13 ноября во Львове на "Арене-Львов".

В настоящее время "Шахтер" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 зачетных пунктов. "Заря" идет на 3-й позиции (22 балла).

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