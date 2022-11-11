 Автор хет-трика в ворота Колоса стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ ᐉ UA-Футбол
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Автор хет-трика в ворота Колоса стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Кто, если не он

Автор хет-трика в ворота Колоса стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

25-летний украинец забил три мяча в ворота "Колоса"(3:1). Стоит отметить, что это не первый хет-трик Артема в этом сезоне - ранее он трижды отличился в матче 6-го тура с Зарей (3:0).

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Также напомним, что вчера хавбек "Динамо" Виталия Буяльский забил гол в ворота "Александрии" и теперь делит первое место с Довбиком.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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