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Автор хет-трика в ворота Колоса стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ
Кто, если не он
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
25-летний украинец забил три мяча в ворота "Колоса"(3:1). Стоит отметить, что это не первый хет-трик Артема в этом сезоне - ранее он трижды отличился в матче 6-го тура с Зарей (3:0).
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.
Также напомним, что вчера хавбек "Динамо" Виталия Буяльский забил гол в ворота "Александрии" и теперь делит первое место с Довбиком.
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