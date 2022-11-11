Автор хет-трика в ворота Колоса стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

25-летний украинец забил три мяча в ворота "Колоса"(3:1). Стоит отметить, что это не первый хет-трик Артема в этом сезоне - ранее он трижды отличился в матче 6-го тура с Зарей (3:0).

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Также напомним, что вчера хавбек "Динамо" Виталия Буяльский забил гол в ворота "Александрии" и теперь делит первое место с Довбиком.