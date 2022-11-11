 Стали известны даты и время проведения матчей 15-го тура УПЛ ᐉ UA-Футбол
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Стали известны даты и время проведения матчей 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Расписание очередного тура чемпионата Украины

Стали известны даты и время проведения матчей 15-го тура УПЛ

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 годов.

15-й ТУР

23 ноября (среда)

"Шахтер" – "Ворскла" 14:00

25 ноября (пятница)

"Черноморец" – "Металлист" 13:00

26 ноября (суббота)

"Ингулец" – "Верес 13:00

"Динамо" – "Металлист 1925" 14:00

27 ноября (воскресенье)

"Львов" – "Колос" 13:00

"Заря" – "Минай" 14:00

28 ноября (понедельник)

"Александрия" – "Рух" 13:00

"Кривбасс" – "Днепр-1" 14:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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