Премьер-лига
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Стали известны даты и время проведения матчей 15-го тура УПЛ
Расписание очередного тура чемпионата Украины
Фото: scdnipro1.com.ua
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 годов.
15-й ТУР
23 ноября (среда)
"Шахтер" – "Ворскла" 14:00
25 ноября (пятница)
"Черноморец" – "Металлист" 13:00
26 ноября (суббота)
"Ингулец" – "Верес 13:00
"Динамо" – "Металлист 1925" 14:00
27 ноября (воскресенье)
"Львов" – "Колос" 13:00
"Заря" – "Минай" 14:00
28 ноября (понедельник)
"Александрия" – "Рух" 13:00
"Кривбасс" – "Днепр-1" 14:00
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Источник:УПЛ
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