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Если продадут Мудрика. Шахтер присматривается к 21-летнему хорватскому хавбеку
Антонио Марин - в фокусе внимания горняков
фото из свободных источников
Донецкий "
"Горняки" рассматривают его в качестве замены Михаилу Мудрику, в случае, если украинца продадут этой зимой.
21-летний Марин действует на позиции левого полузащитника. В юношеском футболе он считался одним из главных талантов Хорватии, но пока не может оправдать авансы. Прошлый сезон Марин провел в "Шибенике", также выступал за "Монцу" в Серии Б.
Transfermarkt оценивает Антонио Марина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 2024 года.
Следует также отметить, что Игорь Йовичевич хорошо знает возможности игрока – Марин работал под его руководством в юношеской команде "Динамо" Загреб.
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