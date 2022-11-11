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Если продадут Мудрика. Шахтер присматривается к 21-летнему хорватскому хавбеку

Премьер-лига
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Антонио Марин - в фокусе внимания горняков

Если продадут Мудрика. Шахтер присматривается к 21-летнему хорватскому хавбеку

фото из свободных источников

Новина українською

Донецкий "Шахтер" присматривается к хавбеку "Динамо" Загреб Антонио Марином.

"Горняки" рассматривают его в качестве замены Михаилу Мудрику, в случае, если украинца продадут этой зимой.

21-летний Марин действует на позиции левого полузащитника. В юношеском футболе он считался одним из главных талантов Хорватии, но пока не может оправдать авансы. Прошлый сезон Марин провел в "Шибенике", также выступал за "Монцу" в Серии Б.

Transfermarkt оценивает Антонио Марина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Следует также отметить, что Игорь Йовичевич хорошо знает возможности игрока – Марин работал под его руководством в юношеской команде "Динамо" Загреб.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
sport.ua

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