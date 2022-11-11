Арбузы на эмблемах, приглашения Кристалла в УПЛ: как украинские клубы отреагировали на освобождение Херсона - ФОТО

Некоторые клубы УПЛ на своих официальных ресурсах отреагировали на освобождение Херсона ВСУ от рашистких оккупантов .

Так, "Динамо" и "Верес" в соцсетях обновили свои эмблемы, добавив к ним херсонские арбузы.

"Днепр-1" и "Черноморец" сразу же пожелали херсонскому "Кристаллу", который временно приостановил свои выступления, "До встречи в УПЛ".

Не прошли мимо и "Шахтер" с "Кривбассом", которые выставили в соцсетях фото из Херсона с поздравлениями с освобождением города.