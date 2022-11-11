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Арбузы на эмблемах, приглашения Кристалла в УПЛ: как украинские клубы отреагировали на освобождение Херсона - ФОТО
Херсон - это Украина!
fcdynamo.com
Некоторые клубы УПЛ на своих официальных ресурсах отреагировали на
Так, "Динамо" и "Верес" в соцсетях обновили свои эмблемы, добавив к ним херсонские арбузы.
"Днепр-1" и "Черноморец" сразу же пожелали херсонскому "Кристаллу", который временно приостановил свои выступления, "До встречи в УПЛ".
Не прошли мимо и "Шахтер" с "Кривбассом", которые выставили в соцсетях фото из Херсона с поздравлениями с освобождением города.
????????❤️???? pic.twitter.com/0kDR9tc2wp— NK VERES RIVNE (@veres_club) November 11, 2022
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