 Арбузы на эмблемах, приглашения Кристалла в УПЛ: как украинские клубы отреагировали на освобождение Херсона - ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Арбузы на эмблемах, приглашения Кристалла в УПЛ: как украинские клубы отреагировали на освобождение Херсона - ФОТО

Премьер-лига
(2 голосов)

Херсон - это Украина!

Арбузы на эмблемах, приглашения Кристалла в УПЛ: как украинские клубы отреагировали на освобождение Херсона - ФОТО

fcdynamo.com

Новина українською

Некоторые клубы УПЛ на своих официальных ресурсах отреагировали на освобождение Херсона ВСУ от рашистких оккупантов.

Так, "Динамо" и "Верес" в соцсетях обновили свои эмблемы, добавив к ним херсонские арбузы.

"Днепр-1" и "Черноморец" сразу же пожелали херсонскому "Кристаллу", который временно приостановил свои выступления, "До встречи в УПЛ".

Не прошли мимо и "Шахтер" с "Кривбассом", которые выставили в соцсетях фото из Херсона с поздравлениями с освобождением города.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) СК Днепр-1 война с россией
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