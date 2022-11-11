Дубинчак: Динамо некуда отступать

Защитник " Динамо " Владислав Дубинчак в эфире Football Hub прокомментировал итог матча 12-го тура чемпионата Украины против "Александрии".

— Можно ли сказать, что "Динамо" уже выходит из кризиса?

— Я надеюсь, да. Мы все надеемся на это, пытаемся выйти из кризиса и играть лучше, выигрывать матчи, потому что нам это очень нужно. Нам некуда отступать, нельзя терять очки.

— Что стало решающим в этой игре, которая, в принципе, была равной?

— "Александрия" хорошая команда, и они довольно хорошо играли эту игру. Обе команды действовали открыто, это украшает украинский футбол. Думаю, решающим стало то, что мы выдержали натиск "Александрии" и забили второй мяч.

— У тебя какие-то проблемы с рукой?

— Я в один момент сломал ребра и руку. И вылетел на три недели. Пока не до конца все зажило, но нет времени, надо возвращаться. Надеюсь сыграть и следующие 4-5 матчей. Хотя до полного восстановления мне еще две-три недели.