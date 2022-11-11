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Дубинчак: Динамо некуда отступать
Защитник Динамо рассказал о матче с Александрией, и не только
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "
— Можно ли сказать, что "Динамо" уже выходит из кризиса?
— Я надеюсь, да. Мы все надеемся на это, пытаемся выйти из кризиса и играть лучше, выигрывать матчи, потому что нам это очень нужно. Нам некуда отступать, нельзя терять очки.
— Что стало решающим в этой игре, которая, в принципе, была равной?
— "Александрия" хорошая команда, и они довольно хорошо играли эту игру. Обе команды действовали открыто, это украшает украинский футбол. Думаю, решающим стало то, что мы выдержали натиск "Александрии" и забили второй мяч.
— У тебя какие-то проблемы с рукой?
— Я в один момент сломал ребра и руку. И вылетел на три недели. Пока не до конца все зажило, но нет времени, надо возвращаться. Надеюсь сыграть и следующие 4-5 матчей. Хотя до полного восстановления мне еще две-три недели.
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