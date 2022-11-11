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СМИ: Брайтон Де Дзерби интересуется тремя футболистами Шахтера
Тренер знает возможности этих игроков
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Английский "Брайтон" проявляет интерес к ряду футболистов донецкого "
Как сообщает Sport.ua Де Дзерби вместе с ассистентом руководителя отдела рекрутинга Сальваторе Монако, который пришел в клуб в октябре по протекции экс-коуча "горняков", а ранее работал с ним в Украине и Италии, убеждают руководство "чаек" в том, что в "Шахтере" есть ряд качественных футболистов, способных серьезно усилить "Брайтон".
В частности, речь идет о центрбеке Николае Матвиенко, центрфорварде Лассина Траоре и правом вингере Тете.
Последний в настоящий момент на правах аренды выступает за "Лион", но после смены на тренерском мостике в этой команде и прихода туда Лорана Блана, бразилец якобы озадачился вопросом своего будущего, и будет не прочь уже в январе обрести постоянный клуб.
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