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СМИ: Брайтон Де Дзерби интересуется тремя футболистами Шахтера

Премьер-лига
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Тренер знает возможности этих игроков

СМИ: Брайтон Де Дзерби интересуется тремя футболистами Шахтера

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

Английский "Брайтон" проявляет интерес к ряду футболистов донецкого "Шахтера", с которым в минувшем сезоне работал нынешний наставник "чаек" итальянец Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Sport.ua Де Дзерби вместе с ассистентом руководителя отдела рекрутинга Сальваторе Монако, который пришел в клуб в октябре по протекции экс-коуча "горняков", а ранее работал с ним в Украине и Италии, убеждают руководство "чаек" в том, что в "Шахтере" есть ряд качественных футболистов, способных серьезно усилить "Брайтон".

В частности, речь идет о центрбеке Николае Матвиенко, центрфорварде Лассина Траоре и правом вингере Тете.

Последний в настоящий момент на правах аренды выступает за "Лион", но после смены на тренерском мостике в этой команде и прихода туда Лорана Блана, бразилец якобы озадачился вопросом своего будущего, и будет не прочь уже в январе обрести постоянный клуб.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
sport.ua

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