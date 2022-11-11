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Впервые с 1998 года на ЧМ не будет ни одного игрока из УПЛ

Премьер-лига
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Таковы реалии

Впервые с 1998 года на ЧМ не будет ни одного игрока из УПЛ

Goal

Новина українською

Впервые с 1998 года на чемпионате мира не будет ни одного игрока из чемпионата Украины.

Непрерывная серия с представительством украинской лиги на мундиалях продолжалась последние пять турниров, то есть с 2002 года.

Сборная Украины лишь однажды играла на чемпионате мира. В 2006 году команда под руководством Олега Блохина стала четвертьфиналистом турнира в Германии.

С 2002 года в заявках клубов непременно были представители клубов чемпионата Украины. Эта серия, продолжавшаяся пять чемпионатов мира, прервана в Катаре-2022.

Единственным игроком УПЛ, который мог попасть в заявку своей сборной, был защитник «Динамо» Томаш Кендзера. Он был в составе Польши на Евро-2020, всего провел 26 матчей за национальную сборную и имеет 1 забитый мяч. Перед ЧМ-2022 Томаш попал в расширенный состав команды, но в окончательный – нет.

Имел теоретические шансы попасть на Мундиаль защитник «Черноморца» Манджрекар Джеймс, в активе которого 17 матчей и 2 забитых мяча за сборную Канады, но с 2020 года он не вызывался в национальную команду.

Представительство чемпионата Украины на ЧМ по футболу

  • 1994, 1998 – 0 игроков
  • 2002 – 2 игрока (оба в составе Нигерии)
  • 2006 – 27 игроков (19 – в Украине, по 3 – в Хорватии, а также Сербии и Черногории, 2 – в Польше)
  • 2010 – 1 игрок (в Нигерии)
  • 2014 – 9 игроков (4 – в Хорватии, по 1 – в Бразилии, Нигерии, Португалии, Нидерландах, Боснии и Герцеговине)
  • 2018 – 3 игрока (2 – в Бразилии, 1 – в Хорватии)
  • 2022 – 0 игроков
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В статье: ЧМ-2022
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Источник:
Суспільне

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