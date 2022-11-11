Впервые с 1998 года на ЧМ не будет ни одного игрока из УПЛ

Впервые с 1998 года на чемпионате мира не будет ни одного игрока из чемпионата Украины.

Непрерывная серия с представительством украинской лиги на мундиалях продолжалась последние пять турниров, то есть с 2002 года.

Сборная Украины лишь однажды играла на чемпионате мира. В 2006 году команда под руководством Олега Блохина стала четвертьфиналистом турнира в Германии.

С 2002 года в заявках клубов непременно были представители клубов чемпионата Украины. Эта серия, продолжавшаяся пять чемпионатов мира, прервана в Катаре-2022.

Единственным игроком УПЛ, который мог попасть в заявку своей сборной, был защитник «Динамо» Томаш Кендзера. Он был в составе Польши на Евро-2020, всего провел 26 матчей за национальную сборную и имеет 1 забитый мяч. Перед ЧМ-2022 Томаш попал в расширенный состав команды, но в окончательный – нет.

Имел теоретические шансы попасть на Мундиаль защитник «Черноморца» Манджрекар Джеймс, в активе которого 17 матчей и 2 забитых мяча за сборную Канады, но с 2020 года он не вызывался в национальную команду.

Представительство чемпионата Украины на ЧМ по футболу