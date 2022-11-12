Шахтер - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Уже через неделю стартует Чемпионат мира, но украинский чемпионат пока не встает на паузу. До конца ноября мы будем следить за баталиями отечественного футбола, а в воскресенье состоится один из самых интересных поединков финишной прямой - "Шахтер" будет принимать очень веселую и нестабильную "Зарю". Ожидается, как минимум, веселый матч.

"Горняки" уверенно идут в лидерской двойке, в то время как луганчане до последнего время считались одним из главных претендентов на бронзу. Однако впечатление подпортило недавнее поражение "Ингульцу", которое либо сильно ударит по психологии команды ван Леувена, либо будет мотивировать их играть еще агрессивнее.

Смотрите матч 13-го тура УПЛ в воскресенье, 13-го ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 15:00. Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Зоря Смотреть трансляцию