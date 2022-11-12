ВАР на игре Ворскла – Днепр-1, бригада Монзуль рассудит Шахтер и Зорю. Назначения на 13 тур УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении арбитров на ближайший тур УПЛ. Обращает на себя внимание, что центральный матч тура между "Шахтером" и "Зарей" рассудит Екатерина Монзуль, а на поединок "Динамо" против "Колоса" назначен херсонец Игорь Пасхал.

13.11.2022

"Ворскла" – "Днепр-1" . Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр – Козыряцкий М.С. (запорожье), ассистенты арбитра – Матяш В.В. (Донецк), Скрипка А.М. (Кропивницкий), четвертый арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий), наблюдатель арбитража – Швецов В.Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Арановский Е.А. (Киев), ассистент ВАА – Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю.Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Карапетян Е.Т. (Тернополь).

. Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр – Козыряцкий М.С. (запорожье), ассистенты арбитра – Матяш В.В. (Донецк), Скрипка А.М. (Кропивницкий), четвертый арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий), наблюдатель арбитража – Швецов В.Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Арановский Е.А. (Киев), ассистент ВАА – Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю.Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Карапетян Е.Т. (Тернополь). "Александрия" - "Верес" . Александрия. Стадион "Ника". 13.00. Арбитр – Шандор А.А. (Львов), ассистенты арбитра – Скобля В.С. (Киев), Запороженко Д.И. (Запорожье), четвертый арбитр – Романов В.М. (Днепр), наблюдатель арбитража – Дердо В.Г. (Черноморск). Делегат УАФ – Бессмертный В.А. (Кропивницкий).

. Александрия. Стадион "Ника". 13.00. Арбитр – Шандор А.А. (Львов), ассистенты арбитра – Скобля В.С. (Киев), Запороженко Д.И. (Запорожье), четвертый арбитр – Романов В.М. (Днепр), наблюдатель арбитража – Дердо В.Г. (Черноморск). Делегат УАФ – Бессмертный В.А. (Кропивницкий). "Шахтер" - "Заря" . Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Грушко С.А. (Киевская обл.), Стрелецкая М.С. (Сумы), четвертый арбитр – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Шмигельский О.В. (Львов). Делегат УАФ – Задорожняк С.Г. (Черновцы).

. Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Грушко С.А. (Киевская обл.), Стрелецкая М.С. (Сумы), четвертый арбитр – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Шмигельский О.В. (Львов). Делегат УАФ – Задорожняк С.Г. (Черновцы). "Динамо" – "Колос" . Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского. 15.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Марченко Д.Г. (Чернигов), Ермоленко Р.М. (Чернигов), четвертый арбитр – Копиевский В.В. (Кропивницкий), наблюдатель арбитража – Кран О.В. (Харьков). Делегат УАФ – Нестрига Ю.Г. (Киев).

. Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского. 15.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Марченко Д.Г. (Чернигов), Ермоленко Р.М. (Чернигов), четвертый арбитр – Копиевский В.В. (Кропивницкий), наблюдатель арбитража – Кран О.В. (Харьков). Делегат УАФ – Нестрига Ю.Г. (Киев). "Металлист 1925" - "Ингулец". Киев. НСК "Олимпийский". 15.00. Арбитр – Новохатний В.В. (Киев), ассистенты арбитра – Павлинов А.В. (Одесса), Сухин В.В. (Одесса), четвертый арбитр – Соловьян О.М. (Киев), наблюдатель арбитража – Шандор А.А. (Львов). Делегат УАФ – Бессмертный В.А. (Кропивницкий).

14.11.2022