 ВАР на игре Ворскла – Днепр-1, бригада Монзуль рассудит Шахтер и Зорю. Назначения на 13 тур УПЛ ᐉ UA-Футбол
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ВАР на игре Ворскла – Днепр-1, бригада Монзуль рассудит Шахтер и Зорю. Назначения на 13 тур УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Пасхал рассудит "Динамо" и "Колос"

ВАР на игре Ворскла – Днепр-1, бригада Монзуль рассудит Шахтер и Зорю. Назначения на 13 тур УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении арбитров на ближайший тур УПЛ. Обращает на себя внимание, что центральный матч тура между "Шахтером" и "Зарей" рассудит Екатерина Монзуль, а на поединок "Динамо" против "Колоса" назначен херсонец Игорь Пасхал.

13.11.2022

  • "Ворскла" – "Днепр-1". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр – Козыряцкий М.С. (запорожье), ассистенты арбитра – Матяш В.В. (Донецк), Скрипка А.М. (Кропивницкий), четвертый арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий), наблюдатель арбитража – Швецов В.Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Арановский Е.А. (Киев), ассистент ВАА – Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю.Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Карапетян Е.Т. (Тернополь).
  • "Александрия" - "Верес". Александрия. Стадион "Ника". 13.00. Арбитр – Шандор А.А. (Львов), ассистенты арбитра – Скобля В.С. (Киев), Запороженко Д.И. (Запорожье), четвертый арбитр – Романов В.М. (Днепр), наблюдатель арбитража – Дердо В.Г. (Черноморск). Делегат УАФ – Бессмертный В.А. (Кропивницкий).
  • "Шахтер" - "Заря". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Грушко С.А. (Киевская обл.), Стрелецкая М.С. (Сумы), четвертый арбитр – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Шмигельский О.В. (Львов). Делегат УАФ – Задорожняк С.Г. (Черновцы).
  • "Динамо" – "Колос". Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского. 15.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Марченко Д.Г. (Чернигов), Ермоленко Р.М. (Чернигов), четвертый арбитр – Копиевский В.В. (Кропивницкий), наблюдатель арбитража – Кран О.В. (Харьков). Делегат УАФ – Нестрига Ю.Г. (Киев).
  • "Металлист 1925" - "Ингулец". Киев. НСК "Олимпийский". 15.00. Арбитр – Новохатний В.В. (Киев), ассистенты арбитра – Павлинов А.В. (Одесса), Сухин В.В. (Одесса), четвертый арбитр – Соловьян О.М. (Киев), наблюдатель арбитража – Шандор А.А. (Львов). Делегат УАФ – Бессмертный В.А. (Кропивницкий).

14.11.2022

  • "Металлист" – "Кривбасс". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава), ассистенты арбитра – Данильченко Е.А. (Луганск), Оганесян Д.К. (Луганск), четвертый арбитр – Козык Я.В. (Мукачево), наблюдатель арбитража – Зубарев О.Г. (Славянск). Делегат УАФ – Деревянко Я.С. (Днепр).
  • "Черноморец" – "Львов". Одесса. Стадион "Черноморец". 14.00. Арбитр – Омельченко О.В. (Славянск), ассистенты арбитра – Чос М.В. (Киев), Коротин В.И. (Киев), четвертый арбитр – Абдула А.Б. (Харьков), наблюдатель арбитража – Кутаков Д.А. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Лютый В.А. (запорожье).
  • "Рух" - "Минай". Львов. Стадион "Украина". 15.00. Арбитр – Балакин Н.А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Сердюк Д.А. (Полтава), Гашков Е.Л. (Черновцы), четвертый арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков), наблюдатель арбитража – Войтюк О.М. (запорожье). Делегат УАФ – Бондаренко Ю.В. (АР Крым).
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