Александрия - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Неделю назад прервалась серия "Александрии" без поражений, однако вряд ли коллектив Гуры можно сильно критиковать за поражение "Динамо". Всякое бывает. Для "горожан" ныне куда важнее быстро набрать форму, победив в будущем туре. Правда и соперник весьма непростой - ровенский "Верес".

Коллектив Вирта неделю назад также уступил гранду - 0:2 против "Шахтера". Далеко не факт, что ровенчане, подобно "Александрии", решили побороться за медали, но их задача - как можно чаще набирать очки. А значит и в будущей игре они выложатся на максимум.

Смотрите матч 13-го тура УПЛ в воскресенье, 13-го ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 13:00. Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олександрія - Верес Смотреть трансляцию