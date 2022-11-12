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Луческу: После игры против Бенфики хотел уйти из Динамо
Но после раздумий решил остаться
Фото: fcdynamo.com/ автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вспомнил тяжелые моменты для команды из-за условий войны:
“Во всех матчах мы играли одинаково, проблема была в наших игроках – они ездили по 7-8 часов, поездки и поездки. Было очень сложно к этому привыкнуть. Нам было тяжело, мы проиграли "Бенфике", которая, как вы видите, хорошо выглядит.
Эти поездки на автобусе нам все испортили. Мы потеряли несколько важных очков и было видно отсутствие реакции игроков. Это была расслабленность, этажность, мы проигрывали в конце – на 93-й и 94-й минутах. То же в Лиге Европы с "Фенербахче" и "Ренном". Я серьезно поговорил с игроками и сказал, что мы должны вернуть глупо потерянные очки.
Мы имели так много разговоров, но после игры с "Бенфикой", честно говоря, я хотел уйти. Мне в моем возрасте нелегко ездить 10 часов на автобусе. Я привык бороться за титулы, но попал в ситуацию, когда не мог контролировать происходящее. Но я остался, я думал, что ненормально уйти, особенно ввиду того, через что проходят эти люди.
Мы надеемся, что вернемся, что в какой-то момент все остановится, избавимся от этого варварства, вернемся к нормальной жизни. Я никогда не пойму, что заставляет людей поддерживать эту войну.
Когда мир – все красиво, на войне все неуправляемо. Так было и в 2014 году, когда я ездил в Киев и играл матчи с "Шахтером" после оккупации Донецка. Тогда я был в самолете, теперь я в автобусе”, – сказал Луческу.
Напомним, что контракт румына с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
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