Луческу: После игры против Бенфики хотел уйти из Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вспомнил тяжелые моменты для команды из-за условий войны:

“Во всех матчах мы играли одинаково, проблема была в наших игроках – они ездили по 7-8 часов, поездки и поездки. Было очень сложно к этому привыкнуть. Нам было тяжело, мы проиграли "Бенфике", которая, как вы видите, хорошо выглядит.

Эти поездки на автобусе нам все испортили. Мы потеряли несколько важных очков и было видно отсутствие реакции игроков. Это была расслабленность, этажность, мы проигрывали в конце – на 93-й и 94-й минутах. То же в Лиге Европы с "Фенербахче" и "Ренном". Я серьезно поговорил с игроками и сказал, что мы должны вернуть глупо потерянные очки.

Мы имели так много разговоров, но после игры с "Бенфикой", честно говоря, я хотел уйти. Мне в моем возрасте нелегко ездить 10 часов на автобусе. Я привык бороться за титулы, но попал в ситуацию, когда не мог контролировать происходящее. Но я остался, я думал, что ненормально уйти, особенно ввиду того, через что проходят эти люди.

Мы надеемся, что вернемся, что в какой-то момент все остановится, избавимся от этого варварства, вернемся к нормальной жизни. Я никогда не пойму, что заставляет людей поддерживать эту войну.

Когда мир – все красиво, на войне все неуправляемо. Так было и в 2014 году, когда я ездил в Киев и играл матчи с "Шахтером" после оккупации Донецка. Тогда я был в самолете, теперь я в автобусе”, – сказал Луческу.