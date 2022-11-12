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Шахтер подпишет грузинского защитника – СМИ
Усиление в звено обороны
Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий Шахтер подпишет правого защитника футбольного клуба “Сабуртало” и молодежной сборной Грузии Георгия Гочолейшвили. Об этом сообщает Georgian Footy.
"Горняки" планируют провести медосмотр новичка после Чемпионата мира-2022. Именно тогда он сможет присоединиться к команде.
Отметим, что футболист провел на взрослом уровне 85 матчей – все во внутренних грузинских турнирах. Также он сыграл четыре встречи за молодежную сборную Грузии.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 600 тысяч евро.
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