Шахтер подпишет грузинского защитника – СМИ

Донецкий Шахтер подпишет правого защитника футбольного клуба “Сабуртало” и молодежной сборной Грузии Георгия Гочолейшвили. Об этом сообщает Georgian Footy.

"Горняки" планируют провести медосмотр новичка после Чемпионата мира-2022. Именно тогда он сможет присоединиться к команде.

Отметим, что футболист провел на взрослом уровне 85 матчей – все во внутренних грузинских турнирах. Также он сыграл четыре встречи за молодежную сборную Грузии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 600 тысяч евро.