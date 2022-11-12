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Ворскла - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
Тринадцатый тур будет богат привлекательными по вывеске противостояниями. Здесь и "Шахтер" против "Зари", и "Динамо" против "Колоса", и "Александрия" против "Вереса". Но на статус центральной претендует также встреча "Ворсклы" и "Днепра-1".
Матч состоится в пригороде Ужгорода Минае на одноименной арене, которая ныне служит прибежищем для "Ворсклы". Начало игры – 13-е ноября 2022-го года в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит компания Setanta Spotrs.
Примечательно, что этот матч будет доступен только на платформе ОТТ Setanta Spotrs.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции в матче-центре UA-Футбол >>>
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