Ворскла - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Тринадцатый тур будет богат привлекательными по вывеске противостояниями. Здесь и "Шахтер" против "Зари", и "Динамо" против "Колоса", и "Александрия" против "Вереса". Но на статус центральной претендует также встреча "Ворсклы" и "Днепра-1".

Матч состоится в пригороде Ужгорода Минае на одноименной арене, которая ныне служит прибежищем для "Ворсклы". Начало игры – 13-е ноября 2022-го года в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит компания Setanta Spotrs.

Примечательно, что этот матч будет доступен только на платформе ОТТ Setanta Spotrs.

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