 Ворскла - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Ворскла - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Ворскла - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Тринадцатый тур будет богат привлекательными по вывеске противостояниями. Здесь и "Шахтер" против "Зари", и "Динамо" против "Колоса", и "Александрия" против "Вереса". Но на статус центральной претендует также встреча "Ворсклы" и "Днепра-1".

Матч состоится в пригороде Ужгорода Минае на одноименной арене, которая ныне служит прибежищем для "Ворсклы". Начало игры – 13-е ноября 2022-го года в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит компания Setanta Spotrs.

Примечательно, что этот матч будет доступен только на платформе ОТТ Setanta Spotrs.

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Трансляція матчу Ворскла - Дніпро-1
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции в матче-центре UA-Футбол >>>

За что КДК оштрафовал Днепр-1, увидев нарушение нормы регламента днепровским клубом – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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