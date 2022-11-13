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Арсенал имеет договоренность с Шахтером о трансфере Мудрика, - источник
Лондонцы заплатят круглую сумму
Фото: ФК Шахтар Донецьк
У лондонского "Арсенала есть предварительная договоренность с донецким "Шахтером" о трансфере вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает портал TodoFichajes.
Высокая цена, заявленная "горняками", оттолкнула нескольких претендентов на игрока, но "канониры" приняли решение довести сделку до финала. "Арсенал" потратит около 65 млн евро, а еще 10 будут предосмотрены в качестве бонуса.
Таким образом, 21-летний украинец станет самым дорогим приобретением клуба после неудачной сделки по переходу Николя Пепе в 2019 году.
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