Металлист - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Металлист" проведет свой последний формально домашний матч этого календарного года – но не последний на Закарпатье (потом еще будет встреча с "Минаем"). А "Кривбасс" наконец-то посетит самую западную область нашей страны, где до сих пор в текущем чемпионате еще не играл.

Важный матч для обоих его участников. И в то же время интересный – прогнозы и предсказания имеют широкое поле для маневров. Криворожцы после победы над "Ворсклой" уже не выглядят безнадежными, ну а "Металлист" традиционно амбициозный и по-спортивному злой.

Матч 13-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го ноября 2022-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции, доступной в матч-центре UA-Футбол >>>