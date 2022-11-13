 Металлист - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Металлист - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Металлист - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" проведет свой последний формально домашний матч этого календарного года – но не последний на Закарпатье (потом еще будет встреча с "Минаем"). А "Кривбасс" наконец-то посетит самую западную область нашей страны, где до сих пор в текущем чемпионате еще не играл.

Важный матч для обоих его участников. И в то же время интересный – прогнозы и предсказания имеют широкое поле для маневров. Криворожцы после победы над "Ворсклой" уже не выглядят безнадежными, ну а "Металлист" традиционно амбициозный и по-спортивному злой.

Матч 13-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го ноября 2022-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции, доступной в матч-центре UA-Футбол >>>

Как на матче "Металлиста" пытались скрыть и замолчать нарушение нормы количества зрителей на трибунах – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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