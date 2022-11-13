Динамо - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Динамо" – фаворит этого матча, но заранее отдавать киевлянам три очка не стоит. Команда Луческу подает признаки жизни, однако еще не убедила в том, что полностью вышла из кризиса. А "Колос" зажат к стенке – в последнее время нет результата. В такой ситуации, когда против тебя играет один из гегемонов, терять нечего.

Матч 13-го тура УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится в Киеве в воскресенье, 13-го ноября 2022-го года, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "2+2". Также игру можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией – ниже в этой новости.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>

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УПЛ. Тринадцатый тур. 13.11.2022

Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "2+2", YouTube-канал FootballHab