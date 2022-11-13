Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Минай", украинская Премьер-лига, 14 ноября 2022
Фото: Александр Приходько
"Рух" и "Минай" одинаково провели тур посреди недели. Обе стороны проиграли, причем фиаско пришло от команд, которые шли ниже в таблице. "Руховцы" в дерби неожиданно уступили "Львову", при этом в который раз в сезоне доигрывали поединок в меньшинстве. Что касается закарпатцев, то команда Шаран минимально проиграла "Черноморца", который забил единственный гол с пенальти.
Как вы понимаете, и "Руху", и "Минаю" в ближайшем туре желательно брать максимум, учитывая непростую ситуацию в таблице. Не факт, что все конкуренты победят в туре, но частые поражения точно не помогут обезопасить себя от вылета.
Смотрите матч 13-го тура УПЛ в понедельник, 14-го ноября, на телеканале "Униан". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Минай"
Популярное сейчас
- Александр Усик получил обязательного претендента на титул IBF
- АПЛ. Вулверхэмптон - Арсенал 0:2. Рождественский чемпион с отрывом в пять очков
- Украинская разведка подтвердила, что Россия закупает беспилотники и баллистические ракеты у Ирана
- Динамо уже пятое, в подвале обостряется борьба. Таблица и результаты тура УПЛ
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО