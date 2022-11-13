 Рух - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Минай", украинская Премьер-лига, 14 ноября 2022

Рух - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" и "Минай" одинаково провели тур посреди недели. Обе стороны проиграли, причем фиаско пришло от команд, которые шли ниже в таблице. "Руховцы" в дерби неожиданно уступили "Львову", при этом в который раз в сезоне доигрывали поединок в меньшинстве. Что касается закарпатцев, то команда Шаран минимально проиграла "Черноморца", который забил единственный гол с пенальти.

Читайте также"Ребятам не хватало искры". Шаран объяснил поражение Черноморцу

Как вы понимаете, и "Руху", и "Минаю" в ближайшем туре желательно брать максимум, учитывая непростую ситуацию в таблице. Не факт, что все конкуренты победят в туре, но частые поражения точно не помогут обезопасить себя от вылета.

Смотрите матч 13-го тура УПЛ в понедельник, 14-го ноября, на телеканале "Униан". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 15:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Минай" на UA-Футбол>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде