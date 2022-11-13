Рух - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

"Рух" и "Минай" одинаково провели тур посреди недели. Обе стороны проиграли, причем фиаско пришло от команд, которые шли ниже в таблице. "Руховцы" в дерби неожиданно уступили "Львову", при этом в который раз в сезоне доигрывали поединок в меньшинстве. Что касается закарпатцев, то команда Шаран минимально проиграла "Черноморца", который забил единственный гол с пенальти.

Как вы понимаете, и "Руху", и "Минаю" в ближайшем туре желательно брать максимум, учитывая непростую ситуацию в таблице. Не факт, что все конкуренты победят в туре, но частые поражения точно не помогут обезопасить себя от вылета.

Смотрите матч 13-го тура УПЛ в понедельник, 14-го ноября, на телеканале "Униан". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 15:00.