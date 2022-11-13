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Шахтер – Заря: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Во Львове должно быть интересно
Центральный матч 13-го тура УПЛ пройдет сегодня, 13 ноября, на "Арене Львов". В городе Льва встретятся соседи по турнирной таблице – донецкий "Шахтер" будет принимать луганскую "Зарю". Разница между командами составляет четыре очка, однако "горняки" сыграли на игру меньше.
Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов, на прохождение у вас будет три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за ни один из этих коллективов.
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