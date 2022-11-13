 Два воскресных матча 13-го тура УПЛ были отложены из-за масштабной воздушной тревоги ᐉ UA-Футбол
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Два воскресных матча 13-го тура УПЛ были отложены из-за масштабной воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

Начнутся, как только будет такая возможность

Два воскресных матча 13-го тура УПЛ были отложены из-за масштабной воздушной тревоги

alerts.in.ua

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Начало двух воскресных поединков 13-го тура УПЛ было перенесено из-за масштабной воздушной тревоги, которая началась в 12 часов.

Речь идет о встречах между "Александрией" и "Вересом", а также между "Ворсклой" и "Днепр-1". Оба запланированы на 13:00.

Первый матч должен состояться в Александрии в Кировоградской области, а второй – в Минае на Закарпатье.

Все лица, привлеченные к проведению этого поединка, прошли к укрытиям. Возобновление матчей будет после завершения тревоги.

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Александрия СК Днепр-1 война с россией
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