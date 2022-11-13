Два воскресных матча 13-го тура УПЛ были отложены из-за масштабной воздушной тревоги

Начало двух воскресных поединков 13-го тура УПЛ было перенесено из-за масштабной воздушной тревоги, которая началась в 12 часов.

Речь идет о встречах между "Александрией" и "Вересом", а также между "Ворсклой" и "Днепр-1". Оба запланированы на 13:00.

Первый матч должен состояться в Александрии в Кировоградской области, а второй – в Минае на Закарпатье.

Все лица, привлеченные к проведению этого поединка, прошли к укрытиям. Возобновление матчей будет после завершения тревоги.