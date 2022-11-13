 Металлист 1925 - Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча ᐉ UA-Футбол
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Металлист 1925 - Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

Премьер-лига
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Онлайн видеотрансляция матча Металлист 1925 - Ингулец, чемпионат Украины, 13 ноября 2022

Металлист 1925 - Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Металлист 1925 - Ингулец, которые встречаются в рамках 13-го тура УПЛ. Харьковчане не побеждали уже в шести матчах подряд, в то время как петровцы сыграют на фоне сенсационной победы над Зарей. Удастся ли Эдмару и Голодюку добиться первого успеха, возглавляя команду высшего дивизиона – смотрите трансляцию, организованную Setanta Sports. Начало игры запланировано на 15:00 (если не будет воздушной тревоги)

VBET Лига. 13-й тур
13 ноября. Киев. НСК Олимпийский. Начало – 15:00
Арбитр: Владимир Новохатний

"Металлист 1925" – "Ингулец"

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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