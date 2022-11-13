Металлист 1925 - Ингулец: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Металлист 1925 - Ингулец, которые встречаются в рамках 13-го тура УПЛ. Харьковчане не побеждали уже в шести матчах подряд, в то время как петровцы сыграют на фоне сенсационной победы над Зарей. Удастся ли Эдмару и Голодюку добиться первого успеха, возглавляя команду высшего дивизиона – смотрите трансляцию, организованную Setanta Sports. Начало игры запланировано на 15:00 (если не будет воздушной тревоги)

VBET Лига. 13-й тур

13 ноября. Киев. НСК Олимпийский. Начало – 15:00

Арбитр: Владимир Новохатний

"Металлист 1925" – "Ингулец"

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