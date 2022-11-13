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Бущан сыграет за Динамо в УПЛ впервые за два месяца. Стали известны составы киевлян на матч против Колоса
Также с первых минут выйдут Беседин и Караваев
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" встретится с "Колосом" в рамках 13-го тура УПЛ. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выбрал стартовый состав своих подопечных на эту игру:
Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин.
Отметим, что Бущан сыграет в УПЛ впервые с 3 сентября. Тогда он провел 90 минут в матче против "Зари". Затем голкипер травмировался 8 сентября во встрече с "Фенербахче", а 3 ноября сыграл против тех же турок в Лиге Европы.
Начало поединка запланировано на 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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