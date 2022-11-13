Бущан сыграет за Динамо в УПЛ впервые за два месяца. Стали известны составы киевлян на матч против Колоса

Киевское "Динамо" встретится с "Колосом" в рамках 13-го тура УПЛ. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выбрал стартовый состав своих подопечных на эту игру:

Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин.

Отметим, что Бущан сыграет в УПЛ впервые с 3 сентября. Тогда он провел 90 минут в матче против "Зари". Затем голкипер травмировался 8 сентября во встрече с "Фенербахче", а 3 ноября сыграл против тех же турок в Лиге Европы.

Начало поединка запланировано на 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.