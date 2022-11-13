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Екатерина Монзуль вышла на поединок Шахтер – Заря с арбузом вместо мяча
В матче "Динамо" тоже отпраздновали деоккупацию Херсона
Скриншот Сетанта Спортс
Главный арбитр поединка 13-го тура УПЛ "Шахтер" - "Заря" Екатерина Монзуль оригинально отметила освобождение Херсона от российских оккупантов. Она вышла на эту встречу с арбузом в руках вместо мяча.
На привычном для круглого снаряда пьедестале стоял зелено-красный плод – символ Херсонщины, который Монзуль с улыбкой взяла в руки и понесла на поле.
Катерина Монзуль оригінально відзначила деокупацію Херсонщини на матчі Шахтар - Зоря???? pic.twitter.com/dyyXhEP3WU— kuchermaksym (@kuchermaksym) November 13, 2022
Все предматчевые мероприятия проходили именно с арбузом, но для игры футболисты, конечно же, использовали мяч.
November 13, 2022
За текстовой трансляцией поединка "Шахтер" – "Заря" можно следить здесь.
Также и во встрече "Динамо" против "Колоса" киевляне не оставили без внимания героическую деоккупацию Херсонщины. "Бело-синие" вышли в футболках с дольками арбуза.
Динамо теж підтримало кавуновий флешмоб???????????? pic.twitter.com/8HwjSPJYId— kuchermaksym (@kuchermaksym) November 13, 2022
UA-Футбол проводит также и текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Колос".
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