УПЛ. Ворскла - Днепр-1 1:1. Искусство переломного момента

Эта игра и так казалась непростой для обоих ее участников, а текущие условия придали еще больше трудностей. Воздушная тревога, отсрочившая начало почти на полтора часа, вынужденная замена "Ворсклы" еще в первом тайме, травма Гуцуляка, снова сковывающая выбор стартовой "одиннадцати" Александром Кучером. Но к такому нужно быть готовым. Кто лучше будет реагировать на ситуативные вызовы военного сезона, тот и будет на коне.

Сегодня, несмотря ни на что, команды порадовали игрой. Не на что жаловаться – футбол был быстрым, напряженным, интересным, с голевыми моментами. Разве что низкий уровень реализации немного портил картину. "Ворскла" первой пошла к чужим воротам, создав момент с прострелом Кравца. Но "Днепр-1" сразу ответил эпизодом, в котором Довбик едва не зацепился за мяч на ударной позиции.

Полтавчане предпочли бы и дальше играть на встречных курсах, но не очень могли. Соперник заставлял много работать в защите. И порой "Ворскла" отражалась панически. Как, например, в эпизоде, когда Довбик, находясь спиной к воротам, пробивал по катившемуся мячу пяткой. Ризныка подстраховал защитник.

Чуть позже уже сам Ризнык выиграл ближнюю дуэль у Добвика, когда тот открылся под фланговую подачу. Ответ "Ворсклы" с ударом Кравца со штрафного трудно назвать полноценным моментом. А "Днепр-1" дальше нагнетал и добился своего ровно на экваторе тайма. Широкая комбинация закончилась передачей в штрафную на Довбика, тот пробил низом, Ризнык пропустил под рукой и Пихаленок на дальней штанге добил мяч в сетку.

После этого немного оживились полтавчане. В частности, сильная подача с правого фланга едва не обусловила гол, когда кто-то из защитников "Днепра-1" пытался наугад выбить мяч – перекладина. Можно еще отметить несильный удар Степанюка, хотя было ясно, что "Ворскла" не диктует темп. Его целиком и полностью определяли номинальные гости.

Кучер постоянно хвалил своих подопечных. Было за что, хотя вопросы к реализации оставались. Довбик в очередном своем моменте попал в каркас, а Амаш, простреливая, рассчитывал либо на своих, либо на рикошет от чужих. Второе сработало, однако и Ризнык среагировал.

Насыщенный тайм, который, по-видимому, справедливо выиграл "Днепр-1". "Ворскла" тоже старалась бежать вперед, но позади для нее все могло быть гораздо хуже.

Взяв на вооружение принцип "лучшая защита – это атака", после перерыва "Ворскла" сразу пошла вперед. Но перевернуть ход событий сразу не смогла. Несколько полушансов было создано, но этого не хватило для восстановления паритета. Тем более, порядок в защите полтавчан не появился. И если Назаренко пробил без подготовки, Танчик чуть позже – тоже, то Пихаленок уже стрелял с прицелом. Хотя тоже не попал.

"Ворсклу" нужно хвалить за смелость, желание и спортивную агрессию, но "Днепр-1" перебивал эти аргументы классом. Хотя странно так говорить в контексте команд, одна из которых – завсегдатай УПЛ, а другая – только относительно недавно здесь появилась. У "Днепра-1" просто более техничные игроки. Но "Ворскла" не сдавалась и удар Олейника после прострела Челядина, а затем и ударом Степанюка – тому подтверждение.

Наконец-то количество перешло в качество, когда Кравец виртуозным ударом результативно замкнул подачу от углового флажка. Теперь уже вызов стоял перед "Днепром-1" – терять очки в преддверии очной встречи с "Шахтером" было нежелательно.

Но "Ворскла" не позволяла днепрянам снова набрать ту скорость, которая была в первом тайме. Удар Челядина подчеркнул, что полтавчане не готовы играть на удержание счета, а удар Степанюка и вообще отмечал, что "Ворскла" хочет выиграть. Очень боевой финальный отрезок стал логическим дополнением интересного матча – сильные аргументы были как у одних, так и у других футболистов. Хотя второй тайм – явно за Полтавой. Особенно его последние минуты. Даже с учетом того, что Довбик снова зарядил в каркас.

Ничья, которая не на руку "Днепру-1", но которую "Ворскла" точно не выстрадала. Такой футбол не оставляет безразличия.

УПЛ. 13-й тур. 13.11.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Максим Козиряцкий

"Ворскла" - СК "Днепр-1" 1:1

Голы: Василий Кравец 69 - Александр Пихалёнок 24

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Александр Скляр (Евгений Павлюк 38), Денис Олейник, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин (Ардит Толи 82), Владлен Юрченко (Фелипе Родригес 81)

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк (Габриэль Бузанелло 59), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Игорь Когут (Габриель Феррейра Гомес 70), Артём Громов (Александр Назаренко 50), Янис Амаш, Валентин Рубчинский (Сергей Логинов 70), Владимир Танчик, Александр Сваток, Александр Пихалёнок

Предупреждения: Артем Челядин 45, Владлен Юрченко 74 - Габриель Феррейра Гомес 81