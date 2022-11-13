 Как играли, на то и наиграли. Динамо - Колос 0:0 ᐉ UA-Футбол
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Как играли, на то и наиграли. Динамо - Колос 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Киев снова теряет очки

Как играли, на то и наиграли. Динамо - Колос 0:0

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче читайте в ближайшее время

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Динамо - Колос 0:0
Динамо: Георгий Бущан, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 65), Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Джастин Лонвейк 65), Владимир Шепелев (Александр Сирота 70), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Денис Гармаш 46)
Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Павел Ориховский (Андрей Богданов 70), Вадим Милько (Евгений Задоя 81), Александр Черноморец, Денис Безбородько (Кирилл Попов 70), Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Андрей Соловьев 90+5), Сергей Болбат, Олег Ильин
Предупреждения: Денис Попов 25, Владислав Кабаев 48, Денис Попов 68, Сергей Сидорчук 90+5 - Павел Ориховский 14, Олег Ильин 26, Сергей Болбат 83, Андрей Богданов 90+5
Удаление: Денис Попов 68 (вторая желтая)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (13)
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sidor3 (Киев)
13.11.2022 в 17:16
Какие 20 мил. за Циганкова. Луческу поднял стоимость этого сброда в прошлом году и заработал для этого дыбила Суркиса около 100 мил. долларов. И всему конец в этом году. Подняться на прошлый уровень с этими людьми невозможно. к сожилению это крах великого клуба. Нужна новая кровь .
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0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
13.11.2022 в 17:14
мабуть на тролейбусі їхали на гру...що там Дід каже зараз?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.11.2022 в 17:15
шо-шо? да устали носить футболки с арбузами - вот шо))
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
13.11.2022 в 17:08
суркис }{уйло на трибуне??! Это позор Украине! Этого сепара п*идараса разорвать нужно на части!
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0
0
MaximSK (Киев)
13.11.2022 в 17:15
Суркис не предатель Украины, а патриот, бизнесмен который вкладывает деньги в Динамо, но игра у команды сейчас ужасная, уровень игры на уровне середняка второй Бундеслиги
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0
-1
sidor3 (Киев)
13.11.2022 в 17:05
Жизнь не учит не Луческу ни этих горе футболистов ни руководство клуба. Закат Динамо. Это просто нет слов.
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+1
0
aleks68
13.11.2022 в 17:12
после победы над александрией в прошлом туре просто орали-"кризис преодолён", "динамо ещё всем покажет"???
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0
0
sidor3 (Киев)
13.11.2022 в 17:19
Что покажет. Суркиса на трибуне. Слава богу мажера Попова не будет
0
0
жажа_the_best (Харьков)
13.11.2022 в 17:03
Жалко Богданов не набил рожу сидорчуку. Надеюсь сделает это в раздевалке!
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.11.2022 в 17:04
а шо там было? вижу, карточек было много плюс удаление гопника
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0
-1
жажа_the_best (Харьков)
13.11.2022 в 17:06
Я видел только концовку стычки. Смотрел просто параллельно матч харьковчан.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.11.2022 в 17:07
а не было момента, когда мяч летел в лицо защитнику колоса?))
0
0
жажа_the_best (Харьков)
13.11.2022 в 17:02
Колос молодцы не лягли под дырявых!
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+3
-1

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