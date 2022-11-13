Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как играли, на то и наиграли. Динамо - Колос 0:0
Киев снова теряет очки
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Отчет о матче читайте в ближайшее время
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Динамо - Колос 0:0
Динамо: Георгий Бущан, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 65), Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Джастин Лонвейк 65), Владимир Шепелев (Александр Сирота 70), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Денис Гармаш 46)
Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Павел Ориховский (Андрей Богданов 70), Вадим Милько (Евгений Задоя 81), Александр Черноморец, Денис Безбородько (Кирилл Попов 70), Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Андрей Соловьев 90+5), Сергей Болбат, Олег Ильин
Предупреждения: Денис Попов 25, Владислав Кабаев 48, Денис Попов 68, Сергей Сидорчук 90+5 - Павел Ориховский 14, Олег Ильин 26, Сергей Болбат 83, Андрей Богданов 90+5
Удаление: Денис Попов 68 (вторая желтая)
Популярное сейчас
- Два воскресных матча 13-го тура УПЛ были отложены из-за масштабной воздушной тревоги
- Гутцайт о Беленюке: Этот человек нигде не работал
- Александр Усик получил обязательного претендента на титул IBF
- Конкурент для Арсенала. Самый богатый клуб Англии решил купить Мудрика
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО