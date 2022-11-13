Как играли, на то и наиграли. Динамо - Колос 0:0

Какие 20 мил. за Циганкова. Луческу поднял стоимость этого сброда в прошлом году и заработал для этого дыбила Суркиса около 100 мил. долларов. И всему конец в этом году. Подняться на прошлый уровень с этими людьми невозможно. к сожилению это крах великого клуба. Нужна новая кровь .