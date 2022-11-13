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Игроку Вереса Станиславу Шараю стало плохо во время матча с Александрией
Ему понадобилась скорая помощь
Фото: Sport.ua
Игроку ровненского "Вереса" Станиславу Шараю стало плохо по ходу игры против "Александрии". Во втором тайме, пока он был на скамье запасных, ему понадобилась скорая помощь.
Ради оказания помощи Станиславу арбитр приостановил игру на семь минут. В следствии этого ко второму тайму он прибавил целых десять дополнительных минут. Матч завершился победой "Александрии" со счетом 3:2, благодаря голу на 7 добавленной минуте.
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