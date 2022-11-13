 Игроку Вереса Станиславу Шараю стало плохо во время матча с Александрией ᐉ UA-Футбол
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Игроку Вереса Станиславу Шараю стало плохо во время матча с Александрией

Премьер-лига
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Ему понадобилась скорая помощь

Игроку Вереса Станиславу Шараю стало плохо во время матча с Александрией

Фото: Sport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Игроку ровненского "Вереса" Станиславу Шараю стало плохо по ходу игры против "Александрии". Во втором тайме, пока он был на скамье запасных, ему понадобилась скорая помощь.

Ради оказания помощи Станиславу арбитр приостановил игру на семь минут. В следствии этого ко второму тайму он прибавил целых десять дополнительных минут. Матч завершился победой "Александрии" со счетом 3:2, благодаря голу на 7 добавленной минуте.

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В статье: Верес (Ровно) Станислав Шарай
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