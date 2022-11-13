Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТОП-матч УПЛ. Шахтер - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Шахтер – Заря, чемпионат Украины, 13 ноября 2022
фото - ФК Шахтар
Вашему вниманию видео обзор матча Шахтер - Заря, которые встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Горняки забили быстрый гол, воспользовавшись угловым. Но луганчане перед перерывом сравняли, а сразу после начала второго тайма вышли вперед. В обоих случаях героем стал Игорь Кирюханцев. Сначала он замкнул дальнюю стойку, а потом классно выкатил под удар Булеце. Шахтер дважды отправлял мяч в сетку, но судейская бригада фиксировала офсайд. В конце концов, Мудрик ассистировал Бондарю, забившему гол уже по правилам. 2:2 в итоге – Шахтер не смог воспользоваться осечкой Днепра-1.
VBET лига. 13-й тур
13 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
Шахтер - Заря 2:2
Голы: Артем Бондаренко 13, Валерий Бондарь 64 - Игорь Кирюханцев 45+1, Сергей Булеца 46
Популярное сейчас
- Лидеры синхронно теряют очки, Александрия догнала Зарю. Таблица и результаты тура УПЛ
- Шахтер - Заря 2:2. Ожидаемое веселье с неоднозначным судейством
- Гутцайт о Беленюке: Этот человек нигде не работал
- Конкурент для Арсенала. Самый богатый клуб Англии решил купить Мудрика
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО