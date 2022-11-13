ТОП-матч УПЛ. Шахтер - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Шахтер - Заря, которые встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Горняки забили быстрый гол, воспользовавшись угловым. Но луганчане перед перерывом сравняли, а сразу после начала второго тайма вышли вперед. В обоих случаях героем стал Игорь Кирюханцев. Сначала он замкнул дальнюю стойку, а потом классно выкатил под удар Булеце. Шахтер дважды отправлял мяч в сетку, но судейская бригада фиксировала офсайд. В конце концов, Мудрик ассистировал Бондарю, забившему гол уже по правилам. 2:2 в итоге – Шахтер не смог воспользоваться осечкой Днепра-1.

VBET лига. 13-й тур

13 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Заря 2:2

Голы: Артем Бондаренко 13, Валерий Бондарь 64 - Игорь Кирюханцев 45+1, Сергей Булеца 46