 ТОП-матч УПЛ. Шахтер - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ТОП-матч УПЛ. Шахтер - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТОП-матч УПЛ. Шахтер - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Шахтер – Заря, чемпионат Украины, 13 ноября 2022

ТОП-матч УПЛ. Шахтер - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Шахтер - Заря, которые встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Горняки забили быстрый гол, воспользовавшись угловым. Но луганчане перед перерывом сравняли, а сразу после начала второго тайма вышли вперед. В обоих случаях героем стал Игорь Кирюханцев. Сначала он замкнул дальнюю стойку, а потом классно выкатил под удар Булеце. Шахтер дважды отправлял мяч в сетку, но судейская бригада фиксировала офсайд. В конце концов, Мудрик ассистировал Бондарю, забившему гол уже по правилам. 2:2 в итоге – Шахтер не смог воспользоваться осечкой Днепра-1.

VBET лига. 13-й тур
13 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
Шахтер - Заря 2:2
Голы: Артем Бондаренко 13, Валерий Бондарь 64 - Игорь Кирюханцев 45+1, Сергей Булеца 46

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Игорь Кирюханцев Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде