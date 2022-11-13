Щоб не плакать, я сміялась. Видео обзор матча Динамо - Колос 0:0

"Динамо" не смогло продолжить свою победную серию в чемпионате до четырех матчей подряд и потеряло очки в поединке против "Колоса". Матч оказался не из динамичных и с небольшим количеством моментов. Киевляне свой статус исторического гранда смогли подтвердить только на последних минутах, когда создали два неплохих шанса у ворот соперника. Все остальное время "Колос" уверенно отбивался и должен остаться довольным ничьей, даже несмотря на то, что доигрывали гости в большинстве.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Динамо - Колос 0:0

Удаление: Денис Попов 68 (вторая желтая)