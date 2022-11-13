 Динамо - Колос ⋉ {0:0} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ {13.11.2022} ⋇ {Чемпионат Украины} на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Щоб не плакать, я сміялась. Видео обзор матча Динамо - Колос 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Без голов и почти без моментов

Щоб не плакать, я сміялась. Видео обзор матча Динамо - Колос 0:0

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" не смогло продолжить свою победную серию в чемпионате до четырех матчей подряд и потеряло очки в поединке против "Колоса". Матч оказался не из динамичных и с небольшим количеством моментов. Киевляне свой статус исторического гранда смогли подтвердить только на последних минутах, когда создали два неплохих шанса у ворот соперника. Все остальное время "Колос" уверенно отбивался и должен остаться довольным ничьей, даже несмотря на то, что доигрывали гости в большинстве.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Динамо - Колос 0:0
Удаление: Денис Попов 68 (вторая желтая)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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