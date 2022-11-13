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Щоб не плакать, я сміялась. Видео обзор матча Динамо - Колос 0:0
Без голов и почти без моментов
Фото: УПЛ / Автор невідомий
"Динамо" не смогло продолжить свою победную серию в чемпионате до четырех матчей подряд и потеряло очки в поединке против "Колоса". Матч оказался не из динамичных и с небольшим количеством моментов. Киевляне свой статус исторического гранда смогли подтвердить только на последних минутах, когда создали два неплохих шанса у ворот соперника. Все остальное время "Колос" уверенно отбивался и должен остаться довольным ничьей, даже несмотря на то, что доигрывали гости в большинстве.
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Динамо - Колос 0:0
Удаление: Денис Попов 68 (вторая желтая)
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