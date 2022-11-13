 Лидер оступился. Ворскла - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Лидер оступился. Ворскла - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ворскла – Днепр-1, чемпионат Украины, 13 ноября 2022

Лидер оступился. Ворскла - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ворскла – Днепр-1, которые порадовали зрителей большим количеством опасных моментов. Лидер чемпионата забил первым и мог не раз увеличить преимущество, но Ризнык исправился за ненадежную игру в случае с пропущенным голом. В то же время днепряне в середине второго тайма провалились во время углового, позволив Василию Кравцу забить второй гол в сезоне. Дальше уже преимущество было на стороне полтавчан, но несколько подвигов совершил Макс Валеф. На последних секундах Пихаленок мог принести победу, однако дальним ударом попал в штангу.

УПЛ. 13-й тур. 13.11.2022
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр - Максим Козиряцкий
"Ворскла" - СК "Днепр-1" 1:1
Голы: Василий Кравец 69 - Александр Пихаленок 24

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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