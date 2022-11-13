Лидер оступился. Ворскла - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ворскла – Днепр-1, которые порадовали зрителей большим количеством опасных моментов. Лидер чемпионата забил первым и мог не раз увеличить преимущество, но Ризнык исправился за ненадежную игру в случае с пропущенным голом. В то же время днепряне в середине второго тайма провалились во время углового, позволив Василию Кравцу забить второй гол в сезоне. Дальше уже преимущество было на стороне полтавчан, но несколько подвигов совершил Макс Валеф. На последних секундах Пихаленок мог принести победу, однако дальним ударом попал в штангу.

УПЛ. 13-й тур. 13.11.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр - Максим Козиряцкий

"Ворскла" - СК "Днепр-1" 1:1

Голы: Василий Кравец 69 - Александр Пихаленок 24