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Лидер оступился. Ворскла - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ворскла – Днепр-1, чемпионат Украины, 13 ноября 2022
фото - Олександр Приходько
Вашему вниманию видео обзор матча Ворскла – Днепр-1, которые порадовали зрителей большим количеством опасных моментов. Лидер чемпионата забил первым и мог не раз увеличить преимущество, но Ризнык исправился за ненадежную игру в случае с пропущенным голом. В то же время днепряне в середине второго тайма провалились во время углового, позволив Василию Кравцу забить второй гол в сезоне. Дальше уже преимущество было на стороне полтавчан, но несколько подвигов совершил Макс Валеф. На последних секундах Пихаленок мог принести победу, однако дальним ударом попал в штангу.
УПЛ. 13-й тур. 13.11.2022
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр - Максим Козиряцкий
"Ворскла" - СК "Днепр-1" 1:1
Голы: Василий Кравец 69 - Александр Пихаленок 24
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