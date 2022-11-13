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Судейский эксперт: Удаление Попова – справедливое. Он дважды сыграл как хоккеист
Судейский анализ матча Динамо – Колос (0:0) от Мирослава Ступара
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" в 13-м туре УПЛ не смогло победить "Колос". Ни одна из команд не забивала, поэтому самым "ярким" событием игры стало удаление Дениса Попова. Его арбитр Игорь Пасхал показал защитнику за вторую желтую карточку на 68-й минуте.
- Удаление Попова справедливо. Денис дважды сыграл как хоккеист. Болбат на 25-й минуте на скорости пробросил мяч мимо Попова, а защитник "Динамо" хоккейным приемом остановил оппонента, за что и получил первое предупреждение, - говорит судейский эксперт Мирослав Ступар.
– А потом уже перед штрафной площадью на 68-й минуте Попов получил желтую за подкат под Мякушко. Защитник "Динамо" не сыграл в мяч, поэтому вторая желтая карточка справедлива. А значит, справедливо и удаление.
Экс-арбитр ФИФА отметил, что все остальные судейские решения не вызывают дискуссий. Разве что желтая карточка Ильину на 26-й минуте за симуляцию.
– В принципе, это действительно была симуляция. Но до этого до штрафной сначала фолил Ильин, рукой придерживая оппонента, а потом уже сам Вивчаренко пытался рукой остановить Ильина на подступах к штрафной площадке. Когда уже игроки вошли в нее, то Вивчаренко отпустил Ильина, а тот завалился на газон. Надо было раньше зафиксировать фол со стороны игрока "Динамо" – да и все, - сказал Мирослав Ступар.
Несмотря на то, что в матче было девять желтых карточек и одна красная, не сказал бы, что на поле была заруба, – резюмировал судейский эксперт.
Добавим, что матч 13-го тура УПЛ "Динамо" – "Колос" закончился вничью 0:0.
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