Без VAR Монзуль запуталась в голах Бондаренко, Динамо "удивило" и с Колосом. Аудиомнение #177

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Опять что-то нахимичили с судейством. Разбираемся, какой из голов Бондаренко можно было засчитывать, а какой нет, и нужно ли было назначать пенальти на Ильине. Естественно, говорим не только про арбитраж. Также захватываем игру "Шахтера", "Зари", "Динамо" и "Колоса". Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:42 – "Шахтер" – "Заря" (2:2);

06:37 – "Динамо" – "Колос" (0:0);

15:47 – Не попадайте в офсайд!