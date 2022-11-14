 Без VAR Монзуль запуталась в голах Бондаренко, Динамо удивило и с Колосом. Аудиомнение #177 ᐉ UA-Футбол
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Без VAR Монзуль запуталась в голах Бондаренко, Динамо "удивило" и с Колосом. Аудиомнение #177

Премьер-лига
(1 голосов)

Тур ничьих в УПЛ

Без VAR Монзуль запуталась в голах Бондаренко, Динамо "удивило" и с Колосом. Аудиомнение #177

Фото: 1) Динамо; 2-3) Шахтар

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки выходных в чемпионате Украины. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Опять что-то нахимичили с судейством. Разбираемся, какой из голов Бондаренко можно было засчитывать, а какой нет, и нужно ли было назначать пенальти на Ильине. Естественно, говорим не только про арбитраж. Также захватываем игру "Шахтера", "Зари", "Динамо" и "Колоса". Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:42 – "Шахтер" – "Заря" (2:2);

06:37 – "Динамо" – "Колос" (0:0);

15:47 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Тарас Степаненко Мирча Луческу Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Екатерина Монзуль Олег Ильин VAR Арсений Батагов Денис Попов Михаил Мудрик Дмитрий Мацапура Артем Бондаренко ВАР Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
14.11.2022 в 17:11
Динамо удивило только тем, что вырвало ничью у мегасильного противника
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efim423 (odessa)
14.11.2022 в 15:55
мля ,монзуль это какое то недорозумение )
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