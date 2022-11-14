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Без VAR Монзуль запуталась в голах Бондаренко, Динамо "удивило" и с Колосом. Аудиомнение #177
Тур ничьих в УПЛ
Фото: 1) Динамо; 2-3) Шахтар
Обсуждаем главные поединки выходных в чемпионате Украины. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Опять что-то нахимичили с судейством. Разбираемся, какой из голов Бондаренко можно было засчитывать, а какой нет, и нужно ли было назначать пенальти на Ильине. Естественно, говорим не только про арбитраж. Также захватываем игру "Шахтера", "Зари", "Динамо" и "Колоса". Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:42 – "Шахтер" – "Заря" (2:2);
06:37 – "Динамо" – "Колос" (0:0);
15:47 – Не попадайте в офсайд!
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