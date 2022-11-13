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Ингулец объявил об увольнении Лавриненко

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Специалист работал с командой шесть лет

Ингулец объявил об увольнении Лавриненко

Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" объявил об увольнении своего главного тренера Сергея Лавриненко. Соответствующий пост со словами благодарности от президента клуба Александра Поворознюка появился на клубной странице в фейсбуке.

"Хочу выразить искренние слова благодарности за многолетний труд и значительный вклад в развитие ФК "Ингулец" Сергея Лавриненко. Я ценю и уважаю его, как профессионала и просто замечательного человека. Благодарю его за отдачу и старание. Но футбол - это всегда эмоции и терпение! Но терпение когда-то заканчивается. Я думаю, не только у меня, а и у всех болельщиков клуба. Поэтому я принял решение - попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым, перспективным людям", - говорится в обращении.

Новым главным тренером команды станет хорватский специалист Младен Бартулович. Он в последнее время входил в тренерский штаб Лавриненко.

"Все последующие игры футболистов будет тренировать и.о. тренера Младен Бартулович. Все дальнейшее сообщу в ближайшее время. Футбол должен быть отдушиной для нас в такие сложные времена, поэтому будем работать на Победу", - сообщили в "Ингульце".

Отметим, что Сергей Лавриненко возглавлял "Ингулец" с августа 2016 года. За это время он вышел вместе с клубом в УПЛ, а также играл в финале Кубка Украины. После финала Поворознюк уверял, что никогда не уволит Лавриненко с должности главкома.

На данный момент "казаки" идут в зоне вылета УПЛ. За одиннадцать игр петровцы набрали всего семь очков.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Комментарии (1)
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Скажений Заєць (Вінниця)
13.11.2022 в 20:28
Ю.Максимов ???
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