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Йовичевич - о судействе с Зарей: Не засчитывают один, второй - сколько нужно забить, чтобы выиграть?
Шахтеру не учли два гола
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал ничью со луганской "Зарей" со счетом 2:2, а также работу судей, работавших на матче:
Игорь, что можете сказать о сегодняшнем судействе?
"Можем сказать точно, что судейство нам не помогает. Это очевидно. Чтобы никто не думал, будто судьи нам помогают. И сегодня было доказательство этому: абсолютно чистый первый гол и второй гол тоже.
Однако судейство также имеет свой комитет, разбирающий игру, как я разбираю игру своей команды. Они должны сделать выводы. Но это два чистых гола. Первый – точно. Потому что Степаненко не играл мяч, забил другой футболист – чистый гол. И мы говорим о явной ошибке.
Конечно, когда сейчас смотришь на повтор, и команда тоже посмотрела, это очевидно влияет на результат. Какой был второй тайм – по энергии, динамике, однако после таких незачтенных голов... Кто в футболе разбирается, тот понимает, что это выигрышный матч. Это выигрышный матч.
Ты получаешь положительные эмоции и доводишь до конца игру до положительного результата. Не засчитывают один, не считают второй – сколько голов нужно забить, чтобы выиграть матч? Очевидно, что сегодня судейство было не в нашу пользу. Однако мы и не просим, чтобы судили в нашу пользу, просто стремимся, чтобы было справедливо. Сегодня так не было".
Следующий матч с "Днепром-1" – встреча лидеров.
"Да, очень важный матч для нас – с точки зрения характера турнирной таблицы, чтобы показать, кто лучший в этой первой части сезона. Это вызов для команды, и мы будем готовиться к отличному сопернику – "Днепру-1". Есть несколько дней, чтобы подготовиться. Покажем, что мы команда и готовы соревноваться за самые высокие цели".
Сегодня перед матчем вынесли арбуз как символ возвращения Херсона. Важно ли это для вас?
"Совершенно. Знаете, на протяжении всей Лиги чемпионов мы равняемся на людей, которые защищают Украину, и гордимся ими. Они своей энергией несут нас вперед, и ребята точно знают в глубине души, для кого играют.
На руководстве сегодня я также дал пример: спортивные цели и спортивная война – это как настоящая война. Это маленькие битвы, которые ты должен выигрывать, если хочешь выиграть войну. В нашем случае – чемпионство, а в реальной жизни – это настоящая война.
И Херсон – это одно сражение. Это наша "Заря", это наш "Днепр-1". А арбуз, знаете ли, это символ Херсона. И мы все радуемся, что эта маленькая битва выиграна. Не завершена война, однако шаг за шагом. Это очень важно для Украины. Мы гордимся и держим за них кулаки".
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