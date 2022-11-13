Йовичевич - о судействе с Зарей: Не засчитывают один, второй - сколько нужно забить, чтобы выиграть?

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал ничью со луганской "Зарей" со счетом 2:2, а также работу судей, работавших на матче:

Игорь, что можете сказать о сегодняшнем судействе?

"Можем сказать точно, что судейство нам не помогает. Это очевидно. Чтобы никто не думал, будто судьи нам помогают. И сегодня было доказательство этому: абсолютно чистый первый гол и второй гол тоже.

Однако судейство также имеет свой комитет, разбирающий игру, как я разбираю игру своей команды. Они должны сделать выводы. Но это два чистых гола. Первый – точно. Потому что Степаненко не играл мяч, забил другой футболист – чистый гол. И мы говорим о явной ошибке.

Конечно, когда сейчас смотришь на повтор, и команда тоже посмотрела, это очевидно влияет на результат. Какой был второй тайм – по энергии, динамике, однако после таких незачтенных голов... Кто в футболе разбирается, тот понимает, что это выигрышный матч. Это выигрышный матч.

Ты получаешь положительные эмоции и доводишь до конца игру до положительного результата. Не засчитывают один, не считают второй – сколько голов нужно забить, чтобы выиграть матч? Очевидно, что сегодня судейство было не в нашу пользу. Однако мы и не просим, ​​чтобы судили в нашу пользу, просто стремимся, чтобы было справедливо. Сегодня так не было".