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Ван Леувен – о 2:2 с Шахтером: Мы воспользовались своей возможностью
Заря вырвала ничью
zarya-lugansk.com
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен на пресс-конференции после матча против донецкого "Шахтера" прокомментировал результат игры – ничью 2:2:
"Конечно, мы знали, что "Шахтер" квалифицированный, тяжелый соперник. В первом тайме мы воспользовались своей возможностью, и Игорь Кирюханцев сравнял счет перед перерывом. Удалось вывести команду вперед, но затем подсели в оборону.
В целом – я доволен результатом, работой ребят на поле, всех – и кто вышел из старта, и кто вышел на замену".
Есть ли травмированные в команде?
"Нет".
После перерыва какая стояла задача у команды?
"Мы чувствовали, что у нас есть больше амбиций, чем показали в первом тайме. Стояла задача играть в свой футбол и забивать еще. У нас получилось быстро создать и реализовать момент, но потом немного подсели и пропустили. Это не портит настроение, у нас был хороший матч и счет тоже неплохой".
Что для Вас было самым важным при подготовке к матчу?
"Мы уделяли больше внимания нашему стилю игры. Всегда ищем варианты как в обороне, так и в атаке и, прежде всего, смотрим на себя. Но понимали с кем играем и как будет играть соперник".
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