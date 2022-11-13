Ван Леувен – о 2:2 с Шахтером: Мы воспользовались своей возможностью

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен на пресс-конференции после матча против донецкого "Шахтера" прокомментировал результат игры – ничью 2:2:

"Конечно, мы знали, что "Шахтер" квалифицированный, тяжелый соперник. В первом тайме мы воспользовались своей возможностью, и Игорь Кирюханцев сравнял счет перед перерывом. Удалось вывести команду вперед, но затем подсели в оборону. В целом – я доволен результатом, работой ребят на поле, всех – и кто вышел из старта, и кто вышел на замену".

Есть ли травмированные в команде?

"Нет".

После перерыва какая стояла задача у команды?

"Мы чувствовали, что у нас есть больше амбиций, чем показали в первом тайме. Стояла задача играть в свой футбол и забивать еще. У нас получилось быстро создать и реализовать момент, но потом немного подсели и пропустили. Это не портит настроение, у нас был хороший матч и счет тоже неплохой".

Что для Вас было самым важным при подготовке к матчу?