 Ван Леувен – о 2:2 с Шахтером: Мы воспользовались своей возможностью ᐉ UA-Футбол
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Ван Леувен – о 2:2 с Шахтером: Мы воспользовались своей возможностью

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря вырвала ничью

Ван Леувен – о 2:2 с Шахтером: Мы воспользовались своей возможностью

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
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Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен на пресс-конференции после матча против донецкого "Шахтера" прокомментировал результат игры – ничью 2:2:

"Конечно, мы знали, что "Шахтер" квалифицированный, тяжелый соперник. В первом тайме мы воспользовались своей возможностью, и Игорь Кирюханцев сравнял счет перед перерывом. Удалось вывести команду вперед, но затем подсели в оборону.

В целом – я доволен результатом, работой ребят на поле, всех – и кто вышел из старта, и кто вышел на замену".

Есть ли травмированные в команде?

"Нет".

После перерыва какая стояла задача у команды?

"Мы чувствовали, что у нас есть больше амбиций, чем показали в первом тайме. Стояла задача играть в свой футбол и забивать еще. У нас получилось быстро создать и реализовать момент, но потом немного подсели и пропустили. Это не портит настроение, у нас был хороший матч и счет тоже неплохой".

Что для Вас было самым важным при подготовке к матчу?

"Мы уделяли больше внимания нашему стилю игры. Всегда ищем варианты как в обороне, так и в атаке и, прежде всего, смотрим на себя. Но понимали с кем играем и как будет играть соперник".

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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