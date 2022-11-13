Луческу - об игре с Колосом: Были действия судьи, которые желали лучшего в плане развития футбола

Главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу прокомментировал ничью команды в матче с "Колосом" из Ковалевки со счетом 0:0.

"Получили одно очко. Мы начали играть более агрессивно и конструктивно после удаления Попова. Во второй части второго тайма наши игроки выглядели как команда – сражались, боролись и создавали моменты.

Вратарь соперников сыграл на очень хорошем уровне. В общем, соперник организованно оборонялся. По статистике, "Колос" является одной из самых агрессивных команд УПЛ в плане отбора мяча, защиты и разрушения. Я просил ребят как можно быстрее играть и избегать контактов, потому что команда соперников хорошо обороняется.

Были и действия судьи, желавшие лучшего в плане развития футбола.

Повторюсь, "Колос" - одна из самых агрессивных команд в нашем чемпионате, которую они доказали на поле. Были по меньшей мере три опасных контратаки на наши ворота, в результате которых мы могли пропустить, при трех фолах, которые судья не увидел или не хотел увидеть. Говорю на языке цифр".