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Луческу - об игре с Колосом: Были действия судьи, которые желали лучшего в плане развития футбола

Премьер-лига
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Тренер киевского Динамо о результате матча

Луческу - об игре с Колосом: Были действия судьи, которые желали лучшего в плане развития футбола

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу прокомментировал ничью команды в матче с "Колосом" из Ковалевки со счетом 0:0.

"Получили одно очко. Мы начали играть более агрессивно и конструктивно после удаления Попова. Во второй части второго тайма наши игроки выглядели как команда – сражались, боролись и создавали моменты.

Вратарь соперников сыграл на очень хорошем уровне. В общем, соперник организованно оборонялся. По статистике, "Колос" является одной из самых агрессивных команд УПЛ в плане отбора мяча, защиты и разрушения. Я просил ребят как можно быстрее играть и избегать контактов, потому что команда соперников хорошо обороняется.

Были и действия судьи, желавшие лучшего в плане развития футбола.

Повторюсь, "Колос" - одна из самых агрессивных команд в нашем чемпионате, которую они доказали на поле. Были по меньшей мере три опасных контратаки на наши ворота, в результате которых мы могли пропустить, при трех фолах, которые судья не увидел или не хотел увидеть. Говорю на языке цифр".

Почему вашей команде не хватило агрессии в первые 75 минут? Это вопрос к физическому или психологическому состоянию игроков?

"Соперник хорошо закрылся и хорошо играл от обороны, но нам не хватало нападающего, который замыкал бы наши атаки. Мы перебирали с игрой в короткий пас. Нужно было чаще менять фланги, входить в штрафную и простреливать вдоль ворот. Мы не всегда принимали правильные решения, чем облегчили задачу сопернику.

Мы плохо адаптировались к полю, возможно неправильно подобрали шипы. Игроки почему-то постоянно скользили в ответственных эпизодах.

Когда играешь против соперника с такой насыщенной обороной, нужно стараться избивать издалека. Мы этого не делали или использовали тогда, когда не требовалось.

Но чемпионат продолжается, впереди есть игры. Все команды могут как выиграть, так и потерять очки. Сегодня особенно чувствовалось, насколько важна роль Шапаренко в команде. Насколько его проходы и численность преимущества важны для атаки команды. Такого игрока нам сегодня не хватило".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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