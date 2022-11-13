 Бущан вышел на третье место по количеству сухих матчей в Динамо ᐉ UA-Футбол
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Бущан вышел на третье место по количеству сухих матчей в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

До Шовковского - бездна

Бущан вышел на третье место по количеству сухих матчей в Динамо

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в игре против "Колоса" провел 48-й "сухой" матч в составе киевлян. По этому показателю он опередил Виталию Реву и вышел на третье место, сообщает прессслужба "бело-синих".

Впереди только двое: Денис Бойко сделал в свитере киевлян 50 клин-шитов, а Александр Шовковский имеет за "Динамо" 316 игр без пропущенных.

Добавим, что из 37 матчей Бущана "на ноль" пришлись на УПЛ, 8 – на еврокубки, 3 – на Кубок Украины.

Напомним, что сегодня "Динамо" встречалось с "Колосом" и расписало нулевую ничью.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2022 в 21:37
І нападники теж в лідерах по сухих матчах!
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