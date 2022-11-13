Бущан вышел на третье место по количеству сухих матчей в Динамо

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в игре против "Колоса" провел 48-й "сухой" матч в составе киевлян. По этому показателю он опередил Виталию Реву и вышел на третье место, сообщает прессслужба "бело-синих".

Впереди только двое: Денис Бойко сделал в свитере киевлян 50 клин-шитов, а Александр Шовковский имеет за "Динамо" 316 игр без пропущенных.

Добавим, что из 37 матчей Бущана "на ноль" пришлись на УПЛ, 8 – на еврокубки, 3 – на Кубок Украины.