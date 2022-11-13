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Денис Попов в матче с Колосом был удален впервые в профессиональной карьере
Ранее он получал красные карточки только в сборной Украины
Фото: FC Dynamo Kyiv
Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов был удален впервые в своей профессиональной карьере. Это случилось в матче тринадцатого тура УПЛ против "Колоса" из Коваливки.
На 25-й минуте Попов получил первую желтую карточку, на 68-й – вторую. Это удаление стало лишь вторым за карьеру Дениса, и первым – на клубном уровне.
Ранее Попов удалялся в полуфинальном матче чемпионата мира U-20 против сборной Италии. Тогда его команда все же победила со счетом 1:0. Сегодня же "Динамо" сыграло с "Колосом" вничью 0:0.
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