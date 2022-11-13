Денис Попов в матче с Колосом был удален впервые в профессиональной карьере

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов был удален впервые в своей профессиональной карьере. Это случилось в матче тринадцатого тура УПЛ против "Колоса" из Коваливки.

На 25-й минуте Попов получил первую желтую карточку, на 68-й – вторую. Это удаление стало лишь вторым за карьеру Дениса, и первым – на клубном уровне.

Ранее Попов удалялся в полуфинальном матче чемпионата мира U-20 против сборной Италии. Тогда его команда все же победила со счетом 1:0. Сегодня же "Динамо" сыграло с "Колосом" вничью 0:0.