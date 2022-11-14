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Защитник Шахтера: Если бы был VAR, счет матча с Зарей был бы 4:2
Валерий Бондарь прокомментировал поединок 13-го тура УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал результат матча 13-го тура УПЛ с луганской "Зарей" (2:2).
"Конечно, мы верили, что можно отыграться и одержать победу. Это показал второй тайм, в котором мы создали очень много моментов и могли добиться положительного результата.
Но эти два момента повлияли на общий счет. Очень тяжело, когда не засчитывают два чистых гола. Мы старались создавать моменты, но это не привело к результату. Если бы был VAR, конечно, это изменило бы результат. Эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2", - сказал Бондарь в интервью клубному YouTube-каналу.
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