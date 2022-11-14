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Защитник Шахтера: Если бы был VAR, счет матча с Зарей был бы 4:2

Премьер-лига
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Валерий Бондарь прокомментировал поединок 13-го тура УПЛ

Защитник Шахтера: Если бы был VAR, счет матча с Зарей был бы 4:2

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал результат матча 13-го тура УПЛ с луганской "Зарей" (2:2).

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"Конечно, мы верили, что можно отыграться и одержать победу. Это показал второй тайм, в котором мы создали очень много моментов и могли добиться положительного результата.

Но эти два момента повлияли на общий счет. Очень тяжело, когда не засчитывают два чистых гола. Мы старались создавать моменты, но это не привело к результату. Если бы был VAR, конечно, это изменило бы результат. Эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2", - сказал Бондарь в интервью клубному YouTube-каналу.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
14.11.2022 в 08:46
))) … обидно, легко можно понять. Эти писанные красавицы - ну здесь как обычно, без телевизора они мало чего стоят - ну кроме "галочки" в графе "Гендерное равенство" для отчетности. Наиграл ли Шахтер на победу - это уже второй вопрос … дайте сначала матчу справедливо закончится…)
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