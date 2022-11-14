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Эдмар: Если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить

Премьер-лига
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Тренер "Металлиста 1925" - о дебютной победе во главе харьковского клуба

Эдмар: Если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал победу своей команды над "Ингульцем" (2:1), которая стала для наставника дебютной во главе харьковского клуба.

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– Был очень тяжелый матч. Первыми пропустили, но команда продемонстрировала характер, игроки поддерживали друг друга, включили скорость и совсем по-другому начали играть.

– За счет чего удалось одержать победу? Путем скорости и характера?

– Нет, за счет характера. Ребята после пропущенного гола не стушевались, сравняли счет и благодаря мастерству мы одержали победу.

– Оба гола забили после стандартных положений, отдельно отрабатывали этот компонент?

– Особо нет, мы говорили что если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить. Они поверили и забили. Я рад за них.

– Первая победа вашего чувствующего тренерского штаба?

– Первая победа – это очень приятно, не могу даже точно сформулировать, что сейчас чувствую. Спасибо команде, они вышли на поле и продемонстрировали желание одержать победу. От всего тренерского штаба, могу только их поблагодарить, - сказал Эдмар.

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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