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Караваев: Пусть арбитры тоже комментируют после игры
Защитник "Динамо" не согласен с решениями рефери
Фото: ФК Динамо Київ
Правый защитник "Динамо" Александр Караваев сразу после завершения матча с "Колосом" (0:0) поделился впечатлениями от игры в эфире "Профутбол Digital".
– Александр, матч с "Колосом" выдался эмоциональным. Согласны ли вы со всеми решениями арбитра?
– К его принятию решений нет вопросов. Это его право, он арбитр, трактует эпизоды, как хочет. Но потом задают вопрос, почему наши арбитры очень редко назначаются на международные еврокубковые матчи. Я просто спрашиваю для себя, чтобы понять. Я обыгрываю игрока, он меня тянет – это фол или нет? Он не свистит и не может ответить. Только говорит, что может ошибаться. Каждый может ошибаться. Дайте комментарий после игры. Арбитры это ни разу не делали. Мы, игроки, говорим: да, мы сами виноваты, что не победили, потеряли драгоценные очки. Пусть арбитры тоже комментируют после игры, как они трактовали каждый спорный эпизод.
– Мирча Луческу выбежал на поле, начал что-то доказывать арбитру…
– Это эмоции. Каждый тренер может так среагировать на неправильную трактовку эпизодов. Они говорят, что могут ошибаться. Да, все могут ошибаться. Но есть моменты, в которых все видят, что было нарушение правил. В эпизоде со второй желтой карточкой никто не апеллировал, но есть другие моменты, которые, казалось, были очень простыми…
– Вся команда вышла в символических футболках. У вас сейчас эмоциональный подъем в связи с успехами ВСУ на фронте?
– Конечно, я все 250 дней очень переживал за своих родителей, которые остались в Херсоне и не имели возможности уехать, чтобы не подвергать себя опасности. Все знают, как было тяжело выехать. Я жду, когда появится связь, чтобы наконец связаться с ними, - сказал Караваев.
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