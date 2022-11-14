Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 14-20 ноября

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, запланированных на следующую неделю – с 14 по 20 ноября. Как известно, групповые этапы еврокубков уже позади, ТОП-чемпионаты взяли паузу, остаются украинская Премьер-лига и Первая лига, но уже в воскресенье стартует Чемпионат мира.

Понедельник, 14 ноября

В первый день недели клубы УПЛ будут доигрывать 13-й тур. На этот раз матчи команд из нижней части турнирной таблицы, но противостояния будут очень ожесточенными.

"Металлист" – "Кривбасс". УПЛ. 13:00. УНИАН

"Черноморец" – "Львов". УПЛ. 14:00. Setanta Sports+

"Рух" – "Минай". УПЛ. 15:00. УНИАН

Четверг, 17 ноября

Не упустите перенесенный матч 1-го тура между "Ингульцем" и "Динамо". Петровцы, к слову, впервые сыграют под руководством Младена Бартуловича.

"Ингулец" – "Динамо". УПЛ. 13:00. Setanta Sports+

Пятница, 18 ноября

Один из двух центральных матчей уже в следующем 14-м туре чемпионата Украины вынесен на последний рабочий день недели. Это будет противостояние за третье место в турнирной таблице

"Заря" – "Александрия". УПЛ, 13:00. УНИАН/2+2

Суббота, 19 ноября

Главное внимание будет уделено встрече лидеров чемпионата – "Днепр-1" будет подтверждать свои амбиции в противостоянии с "Шахтером". А еще "Колос" встретится с "Ворсклой".

"Днепр-1" – "Шахтер" УПЛ. 13:00. 2+2

"Колос" – "Ворскла". УПЛ. 14:00. Setanta Sports+

Воскресенье, 20 ноября

В последний день недели стартует Чемпионат Мира 2022 – хозяева сыграют с Эквадором. В качестве аперитива – два матча УПЛ.