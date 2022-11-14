Металлист - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

У "Металлиста" продолжается безвыигрышная серия (четыре матча подряд), немного давящая на психологию коллектива. Фактически харьковчане оказались в условиях, когда не имеют права на ошибку, ведь сегодня по ту сторону поля – аутсайдер. Хотя "Кривбасс" уже заявил об амбициях, одолев неделю назад "Ворсклу". Будет интересно глянуть на это противостояние.

Матч 13-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го ноября 2022-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.

УПЛ. Тринадцатый тур. 14.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Андрей Коваленко

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab