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Металлист - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
У "Металлиста" продолжается безвыигрышная серия (четыре матча подряд), немного давящая на психологию коллектива. Фактически харьковчане оказались в условиях, когда не имеют права на ошибку, ведь сегодня по ту сторону поля – аутсайдер. Хотя "Кривбасс" уже заявил об амбициях, одолев неделю назад "Ворсклу". Будет интересно глянуть на это противостояние.
Матч 13-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го ноября 2022-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.
УПЛ. Тринадцатый тур. 14.11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Андрей Коваленко
"Металлист" 13:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab
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