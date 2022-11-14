 Металлист - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Металлист - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Металлист - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлист - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

У "Металлиста" продолжается безвыигрышная серия (четыре матча подряд), немного давящая на психологию коллектива. Фактически харьковчане оказались в условиях, когда не имеют права на ошибку, ведь сегодня по ту сторону поля – аутсайдер. Хотя "Кривбасс" уже заявил об амбициях, одолев неделю назад "Ворсклу". Будет интересно глянуть на это противостояние.

Матч 13-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го ноября 2022-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.

УПЛ. Тринадцатый тур. 14.11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Металлист" 13:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab

Как на матче "Металлиста" пытались скрыть и замолчать нарушение нормы количества зрителей на трибунах – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Volder (Ков)
14.11.2022 в 11:01
Вот это будет битва ФК "лапша на уши" против ФК горняк
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